 

Особые антитела помогают избавиться от болезней сердца

26.06.2023, 23:19, Разное
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Недавно стало известно, что врачам с помощью новых антител удалось излечить нескольких мужчин от болезней сердца. Они были извлечены из крови здоровых доноров. Благодаря этому лечение проходило без серьезных побочных эффектов, и пациенты, которые не могли получить помощь от традиционных методов лечения, получили второй шанс на здоровую и полноценную жизнь.

Антитела обладают уникальными свойствами, которые позволяют им вступать в борьбу с различными вирусами и бактериями в организме. Особые антитела, которые были использованы при лечении пациентов с болезнями сердца, находятся в категории “против интерлейкина 1-бета”. Именно они помогают уменьшить воспаление в ткани органа, которое является одной из основных причин болезни сердца.

Новые антитела представляют собой огромный потенциал для будущего лечения не только болезней сердца, но и других заболеваний, связанных с воспалительными процессами в организме. 


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