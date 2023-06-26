«Ле-Бурже» сложил крылья

Итоги главного мирового авиакосмического салона.



Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В Ле-Бурже закрылся крупнейший в мире, международный Парижский авиакосмический салон. По итогам форума, куда впервые с 1957 года не допустили российских участников, был зафиксирован курс на новый, невиданный до сих пор, рост пассажирского авиационного сектора, перед которым стоит три главных вызова: работа над максимальным снижением вредных выбросов в атмосферу, резкое увеличение авиапарка, массовый набор кадров (как для авиакомпаний, так и для заводов, выпускающих самолеты).

Самые большие перспективы для производителей пассажирских самолетов открываются в крупнейшей стране мира, Индии — к слову, на нынешнем салоне был установлен абсолютный рекорд в области гражданской авиации: индийская компания IndiGo заказала сразу 500 самолетов у Airbus. Европейский производитель, по предварительным данным, в этом году в Ле-Бурже вышел абсолютным победителем в «битве заказов», которую он непрерывно ведет с американской компанией Boeing. Согласно подсчетам специализированного издания L'Usine Nouvelle, Airbus получил 846 заказов, опционов и обязательств (по сравнению с 363 на конец прошлого салона в 2019 году), а Boeing — 288 (по сравнению с 292 в 2019 году). Уточненные результаты будут известны в начале июля, когда производители опубликуют официальные пересмотренные книги заказов (включая эффект отмены и отсрочки), однако тенденция понятна.

У гражданской авиации огромный резерв для роста — как в Индии, так и в целом в мире — учитывая, что почти 80% населения Земли никогда не летали.

Эксперты предсказывают в ближайшие двадцать лет удвоение рынка гражданской авиации в среднем на планете (при этом в Индии ожидается пятикратный рост, а в Китае — трехкратный). РФ тоже могла быть в числе выдающихся «агрегаторов роста», но была отрезана от доступа к иностранным технологиям и новым самолетам после 24.02.2022.

Наряду с битвой гигантов в области массовых пассажирских перевозок салон продемонстрировал развитие новых «игроков» в области электрических и гибридных легких самолетов и летающих такси (компания ADP, управляющая аэропортами французской столицы, пообещала запустить первую коммерческую службу легких такси к Парижской олимпиаде-2024).

Декарбонизация сектора была предметом особого внимания властей и прессы, и для этого на салоне создали отдельную «лабораторию идей» Paris Air Lab.

Как отмечает RFI, развитие «зеленой авиации» изучается по трем основным направлениям.

Первое и самое реалистичное — разработка двигателей, которые потребляют меньше топлива. Французский производитель Safran заявил:

«Мы решили запустить, вместе с нашим партнером General Electric, очень амбициозную программу технологического развития, чтобы создать двигатель под названием RISE, который будет потреблять на 20% меньше топлива».

Двигатель уже «вступил в фазу частичных испытаний, предшествующих летной демонстрации в 2026–2027 гг.», — уточнили в компании.

Двигатель будет установлен на самолете A380. И Airbus, и Safran ожидают, что двигатель поступит в массовую эксплуатацию в 2035 году.

«RISE — наш чемпион. Он будет на 100% совместим с устойчивыми видами топлива и сможет работать на водороде. Конкурирующих проектов прорывных двигателей не существует», — пояснил в комментарии для Le Monde Жан-Поль Алари, президент Safran Aircraft Engines.

Во-вторых, идет разработка альтернативных керосину (использование которого в авиации на сегодня — 99,9%) видов биотоплива. Разрабатываются решения и для создания самолетов на водороде, что является гораздо более сложной задачей.

В-третьих, идет развитие электрических самолетов (однако их автономность и вместительность пока ограничена из-за слишком большого веса аккумуляторов, поэтому можно утверждать, что электрические дальнемагистральные реактивные самолеты появятся еще очень нескоро).

Отдельный вопрос — вызванное событиями в Украине наращивание военных расходов: как для развития важнейшего в современной войне «сектора» беспилотников, так для производства самолетов и для усиления слабой на сегодняшний день европейской системы противовоздушной обороны.

Для этого (а также для того, чтобы защитить права франко-итальянских производителей систем ПВО) «на полях» салона 19 июня французские власти провели «европейскую конференцию по противовоздушной обороне», которая пока не привела к объявлению новых решений. Открывавший конференцию Макрон хочет внести «правки» в представленный минувшей осенью канцлером ФРГ проект «небесного щита» для Европы — Euro Sky Shield Initiative (ESSI). Проектом предусмотрена массовая закупка для защиты европейского неба систем ПВО, производимых Германией, США и Израилем.

Макрон, давно борющийся за создание «независимой европейской системы обороны» (в подкрепление к НАТО), критикует немецкий проект за присутствие в нем неевропейских систем. В ответ Шольц уже заявил, что Германии, на фоне происходящего в Украине, нужна «немедленная защита». Именно поэтому вариант быстрой закупки немецких зенитных систем Iris-T (для ПВО ближнего радиуса действия), американских Patriot (для среднего радиуса действия) и американо-израильских Arrow-3 (для дальнего радиуса) «является оптимальным». «Это то, что мы можем сделать сейчас немедленно, и многие европейские страны считают, что эта защита нужна им сейчас», — сказал канцлер в интервью французскому телеканалу LCI.

Пытаясь снизить напряжение между двумя главными европейскими столицами, Шольц добавил:

«Мы вместе с Францией разрабатываем к 2040-м годам совместную систему ПВО, самолеты, систему беспилотников, облако, это очень большой, очень амбициозный проект».

Беспилотники тоже были в центре внимания экспертов на нынешнем салоне.

Le Figaro приводит в пример парижскую компанию ETI Turgis & Gaillard, «произведшую фурор», представив на статической выставке прототип беспилотника Aarok, 5,5-тонного аппарата класса Male (расшифровывается как Medium Altitude Long Endurance), который способен нести 1,5 тонны оружия, с заявленной автономностью «свыше 24 часов», и при этом — вдвое легче разрабатываемого несколькими странами «европейского беспилотника» Eurodrone. Aarok позиционируется как «суверенная альтернатива» американскому General Atomics Reaper, который в настоящее время используется войсками Франции за неимением французского решения. Производители обещают, что Aarok стоимостью «5–10 млн евро» будет дешевле «американского аналога» (который стоит в районе 20 млн).

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Всего на нынешнем салоне в Ле-Бурже поучаствовали 2500 компаний (из них 300 — стартапы) из 46 стран. Салон, по данным организаторов, также посетили «222 официальные делегации оборонных и ведомственных организаций из 97 стран, 39 министров и государственных секретарей, 54 начальника генштабов».

Посмотреть стенды и показательные полеты пришло более 300 тысяч человек.

На выходе в воскресенье вечером, 25 июня, зрителям и участникам объявляли через местное радио, а также — посредством плакатов на дверях выставочных ангаров: «Спасибо, что поучаствовали в 54-м (Парижском) международном авиакосмическом салоне! Рандеву на 55-м — с 16 по 22 июня 2025 г.».

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой», Париж

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