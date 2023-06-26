Суставы становятся более подвижными, хрящи и связки укрепляются: польза костного бульона и холодца

Костный бульон, обладающий ярким и насыщенным вкусом и ароматом, используется в качестве самостоятельного блюда или он может служить основой для приготовления первых и вторых блюд, любимой многими закуски – холодца, который изначально на Руси называли «студнем».

В России более популярен холодец. Горячий костный бульон стал появляться на наших столах в качестве самостоятельного блюда 10-15 лет назад. При этом и в горячем, и в холодном блюде содержатся одни и те же ингредиенты. Они обладают одинаковыми полезными свойствами, хотя приправы (лавровый лист, чеснок) придают холодцу пикантности.

Костный бульон – это вкусное и питательное блюдо, которое готовят из костей с мясом, с преобладанием хрящей и желатина. Для приготовления этого питательного блюда используются свиные и говяжьи, бараньи и кроличьи, индюшиные и куриные ножки, головы.

Состав продукта и его пищевая ценность

Медики подтверждают, что костный бульон содержит множество питательных веществ – магний и кальций, фосфор и калий, которые человеку необходимы для укрепления костей. Соединительные ткани содержат хондроитин и глюкозамин. Эти вещества способствуют оздоровлению суставов. В хрящах содержится коллаген. Во время приготовления он преобразуется в желатин и несколько важных для организма аминокислот.

Костный мозг богат витаминами A, B2, B12, E и жирными кислотами омега-3 и омега-6. Бульон, как и холодец, содержит огромное количество микроэлементов, которые укрепляют костно-мышечную систему:

фосфор; кальций; серу; фтор; алюминия и др.

Работу кроветворной и нервной системы улучшают витамины группы В, А и С, жирные полиненасыщенные кислоты тоже благотворно влияют на ЦНС. Аминокислоты, включая глицин, активируют работу головного мозга и обладают успокаивающими свойствами.

Лизин способствует усвоению кальция и обладает противовирусными свойствами. Коллаген выполняет сразу несколько важных функций: улучшает прочность и эластичность мышц и связок, оказывает омолаживающее действие на кожу и волосы, придавая им живой блеск.

Хрящевые ткани регенерирует хондроитинсульфат, помогая при лечении на ранней стадии суставных дегенеративных заболеваний.

Желатин представляет собой белковое вещество, которое состоит из коллагена, микроэлементов и аминокислот (кальция, натрия, магния, калия и др.) Пролин и гидроксипролин принимают активное участие в восстановлении соединительных тканей – мышц, хрящей, сухожилий, стенок кровеносных сосудов и нервов. Именно желатин улучшает скольжение суставных поверхностей, не допуская их истирания.

Ну, а теперь, давайте рассмотрим, какими полезными свойствами обладают костный бульон и холодец, и как они влияют на органы и ткани.

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Защита суставов

Как уже упоминалось, костный бульон содержит большое количество коллагена. Это важнейший фибриллярный белок, являющийся основой соединительной ткани и необходимый для нормальной работы суставов. Как известно, с возрастом выработка коллагена снижается, поэтому необходимо обеспечить его поступление извне.

Эта проблема может касаться не только пожилых, но и довольно молодых людей. Суставные хрящи могут деформироваться под воздействием больших физических нагрузок или избыточного веса. Употребление костного бульона или холодца поможет поддерживать оптимальное состояние суставов и их функциональность. Эти продукты можно рассматривать как эффективное профилактическое средство для предотвращения болезней костных, соединительных тканей и суставов.

Борьба со старением кожи

Женщинам, которые обеспокоены старением кожи, особенно рекомендован костный бульон. Это тоже связано с большим содержанием коллагена, способствующего образованию эластина, отвечающего за поддержку текстуры, тонуса и внешнего вида кожных покровов.

Те, кто заботится о здоровье и красоте кожи и включает в свой рацион бульон (или холодец), могут не принимать коллаген в виде препаратов – его достаточно в этих блюдах. Костный бульон разглаживает морщины, снижает признаки старения кожных покровов – сухость, целлюлит. Существуют научные подтверждения, что при употреблении продуктов или пищевых добавок, содержащих коллаген, снижаются проявления этого косметического дефекта, который образуется, при недостатке соединительной ткани, придающей коже упругости.

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Профилактика и лечение остеоартрита

Речь идет о воспалительном заболевании суставов, неприятные и болезненные симптомы которого могут купировать вещества, содержащиеся в бульоне. В ходе исследования, направленного на изучение здоровья суставов, было установлено, что коллаген II типа, содержащийся в бульоне, в который добавлены кости курицы или индейки действительно способен купировать симптомы воспаления – нарушения подвижности, болезненные ощущения. Такая форма коллагена – простой и действенный способ обеспечить организм необходимыми питательными веществами, для поддержания здоровья суставов.

Улучшение работы ЖКТ

Воспалительные заболевания кишечника объединяют группу нескольких патологических состояний. К ним относят синдром раздраженного кишечника, который характерен для болезни Крона, неспецифический язвенный колит.

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Включение костного бульона или холодца в рацион, помогает контролировать течение этих заболеваний и улучшает состояние пациентов. Желатин восстанавливает слизистую оболочку кишечника. Аминокислоты, присутствующие в этих блюдах, помогают улучшить пищеварение и нормализовать работу кишечника.

Одна из них – глютамин является не только профилактическим средством, но и используется для лечения болезней кишечника. Медики утверждают, что пациенты с такими заболеваниями страдают от низкого содержания аминокислот в крови. Восполнение их дефицита улучшает состояние и предотвращает негативные последствия.

Детоксикация организма

Организм человека природа предусмотрительно оснастила механизмами очищения от тяжелых металлов и токсичных веществ. Однако когда их количество становится чрезмерным, ему бывает сложно справиться с этой задачей.

Костный бульон – это мощное средство детоксикации, поскольку помогает пищеварительной системе избавляться от отходов жизнедеятельности и способствует выведению токсинов печенью. Обеспечение организма серой, особенно когда вы добавляете в бульон травы, овощи, чеснок, позволяет осуществить детоксикацию. Глутатион уменьшает окислительный стресс и помогает вывести жирорастворимые соединения, тяжелые металлы (свинец, ртуть).

Предотвращение бессонницы и нормализация сна

Аминокислоту глицин, входящую в состав бульона, следует рассматривать как средство, улучшающее мозговую деятельность, борющееся с бессонницей, и нормализующее сон. Люди, принимающие перед сном препарат “Глицин”, быстрее засыпают, в течение дня сохраняют большую работоспособность и чувствуют себя бодрее в целом. Костный бульон – прекрасное средство, обеспечивающее организм этой аминокислотой.

Снижение веса

Возможно, вы будете удивлены, узнав, что костный бульон может помочь в снижении веса. Это объясняется идеальными пропорциями желатина и белка в сытном и полезном продукте. Благодаря продолжительному ощущению сытности после употребления небольшой порции бульона, снижается аппетит. Человек потребляет меньше пищи, что постепенно приводит к потере лишних килограммов.

Эта информация будет полезна любителям куриной грудки, которые уверены, что получают из этого постного мяса самые необходимые полезные вещества. Добавьте в рацион костный бульон, и он поможет не только долго не испытывать голода, но и в полной мере обеспечит организм белком при небольшом количестве калорий.

Укрепление иммунной системы

Укрепляющее и заряжающее энергией действие бульон оказывает благодаря высокой питательности. Его часто, особенно куриный и говяжий, рекомендуют ослабленным больным при восстановлении после тяжелых заболеваний, травм и операций из-за его способности регенерировать поврежденные мягкие ткани и кости. Благодаря благотворному воздействию костного бульона на работу кишечника, укрепляется и иммунная система.