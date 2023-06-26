Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу

Лучше всего завершать свой отпуск за пару дней до выхода на работу. Это поможет успеть переосмыслить впечатления и настроиться на рабочий процесс, сообщила клинический психолог Анита Дмитриева.

В первые рабочие дни лучше всего не переусердствовать с делами, а подготовить план на неделю, отмечает телеканал “360”. Эксперт также порекомендовала устраивать на работе небольшие перерывы.