Какие бывают и как именно они помогают: разбираемся с самыми популярными формулами пластырей от прыщей

Часто бывает так, что нужно хорошо выглядеть перед торжественным мероприятием, но при этом появляются прыщи, избавиться от которых быстро достаточно сложно. В таком случае отличным решением станет пластырь от прыщей. Он довольно активно действует, поглощая жидкость из акне и способствуя их заживлению.

Чтобы правильно выбрать средство, которое поможет избавиться от имеющихся косметических проблем, нужно учитывать его формулу, а также знать, как работает тот или иной пластырь.

Можно выбрать изделие с гиалуроновой, салициловой кислотой, ниацинамидом и другими активными компонентами. Вот несколько отличных вариантов, заслуживающих внимания.

Гидроколлоидные пластыри

Это отличное решение, которое поможет избавиться от прыщей. Гидроколлоидные пластыри активно работают, поглощая всю грязь и избыток кожного сала с акне, что приводит к ускорению процесса заживления.

Это косметическое средство следует использовать, когда прыщ достиг критической точки. Гидроколлоидный пластырь без других добавленных ингредиентов идеально подходит для устранения высыпаний с видимой белой головкой, поскольку он поможет вытянуть этот воспалительный избыток гноя и кожного сала и ускорить процесс заживления.

Через несколько часов нужно снять пластырь, чтобы увидеть на его поверхности гнойное содержимое.

Пластырь с салициловой, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом

Многие слышали обо всех этих ингредиентах по отдельности, но при смешивании они объединяются, чтобы создать очень мощный и эффективный пластырь от прыщей.

Салициловая кислота проникнет в глубь пор, чтобы бороться с пятнами, ниацинамид очистит кожу и поможет создать гладкую текстуру, а гиалуроновая кислота поможет сбалансировать более жесткие ингредиенты, одновременно способствуя увлажнению кожных покровов.

Отличным решением станут пластыри с микроиглами. Они растворяются сами по себе, поэтому их удобно применять во время полета в самолете или просто отдыха дома.

Гидроколлоидные пластыри с мадекассосидом, маслом чайного дерева и алоэ

Эти средства отличаются действительно уникальными целебными свойствами. Они содержат настоящий коктейль из мощных ингредиентов, борющихся с прыщами, но при этом очень полезных для кожи.

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Мадекассосид успокаивает воспаленную кожу вокруг прыща и поможет уменьшить покраснение, что является большим плюсом, когда нужно быстро устранить имеющиеся воспаления. Масло чайного дерева успокаивает и является естественным антибактериальным средством. Это предотвратит распространение акне по всему лицу, а также остановит проникновение бактерий извне. Масло чайного дерева также является очень хорошим противовоспалительным средством.

Алоэ помогает успокоить кожу и значительно уменьшить воспаление. Кроме того, оно содержит антиоксиданты и обладает антибактериальными свойствами. Этот ингредиент способствует заживлению ран, поэтому помогает довольно быстро избавиться от следов акне.

Пластыри с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, экстрактом корня солодки и койевой кислотой

Это еще одна достаточно мощная комбинация компонентов. Пластыри от прыщей, содержащие гиалуроновую кислоту, ниацинамид, экстракт корня солодки и койевую кислоту, помогут коже выглядеть свежей и чистой.

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Гиалуроновая кислота сохранит кожные покровы увлажненными, несмотря на сухость, спровоцированную пластырем, высасывающим жидкость из прыща. Ниацинамид поможет коже, сделав ее гладкой и чистой.

Экстракт корня солодки оказывает успокаивающее действие на кожные покровы и уменьшает покраснение, поэтому его часто используют при кожных заболеваниях, таких как экзема. Койевая кислота в основном используется для лечения гиперпигментации и рубцов, которые могут возникнуть, если есть довольно большой, болезненный или глубоко посаженный прыщ.

При смешивании эти четыре ингредиента не только избавят от высыпаний, когда они видны, но и помогут защитить и очистить кожу после того, как они исчезнут.

Пластыри с гидроколлоидом и салициловой кислотой

Эти два ингредиента представляют собой достаточно ​​мощную и действенную комбинацию. Салициловая кислота — хороший ингредиент, который отличается выраженными антибактериальными свойствами. Эта жирорастворимая кислота проникает глубоко в поры и разрушает кожный жир. Она помогает гидроколлоиду выводить ненужную жидкость из прыща.

Салициловая кислота глубоко проникает к ядру прыща, поэтому можно легко избавиться от имеющейся проблемы. Пластыри, содержащие гидроколлоид и салициловую кислоту, идеально подходят для лечения высыпаний, заполненных гноем пятен. Антибактериальные свойства салициловой кислоты предотвратят инфицирование прыща и его потенциальное увеличение или ухудшение состояния.

Все это отличные средства, которые помогут легко избавиться от имеющихся высыпаний и сделать кожу гладкой и красивой.