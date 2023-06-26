Энергетический вампир или донор: проверьте себя по дате рождения и цвету глаз

Многие из вас знают о том, что людей по степени можно разделить на три категории: нейтральные, доноры и вампиры. Нейтральные не отдают не получают энергию, у них хватает своей, доноры отдают много своей энергии, вампиры ее чрезмерно потребляют. Чтобы определить, к какой из категорий относитесь вы, используйте дату рождения. Есть и другой способ определения по цвету глаз. О том, как себя проверить, пойдет речь в данной статье.

Вычисление по дате рождения

Вычислить свою принадлежность к той или иной категории просто, надо всего лишь сложить все цифры даты своего рождения, сведя их до однозначного числа. К примеру, человек родился восьмого мая 1999 года. Это означает, что надо прибавить 8+5+1+9+9+9=41, затем сложить 4 и 1, 4+1=5. Именно пятерка и станет показательной цифрой. Проведите вычисления и проверьте результат по описанию ниже.

Единица или двойка

Люди, результатом сложений которых стали 1 и 2, однозначно являются вампирами. Им катастрофически не хватает собственной энергии, поэтому они вынуждены получать ее различными способами от других людей. Они стараются спровоцировать скандал, чтобы иметь возможность пополнить свой энергетический потенциал за счет эмоционально нестабильного в данный момент расстроенного собеседника. Также они могут давить на жалость или стараются в себя кого-то влюбить (безответно влюбленный человек становится источником энергии). Вампирам рекомендуется пополнять свою энергию менее вредным и более безопасным способом. Например, стать активистом или артистом, чтобы черпать ее от публики.

Тройка, шестерка и восьмерка

Эти люди относятся к категории нейтральных. Им не надо использовать чужую энергию, поскольку у них вдоволь своего потенциала. Также они не дают возможности вампирам питаться их ресурсами, поскольку способны создать вокруг себя достаточно прочное защитное поле.

Четверка

У этих людей достаточно мощное энергетическое поле, и они могут даже стать черными магами. Однако, если по какой-то причине энергия истощится, четверки могут легко «переквалифицироваться» в вампиров. Для пополнения собственных сил им также потребуется чужая энергия.

Пятерка и семерка

Эти люди относятся к категории доноров. Опасность заключается в том, что вампиры очень чувствительны к таким людям и быстро превращают их в свою жертву. Именно поэтому «пятеркам» и «семеркам» нужно относиться к выбору окружения предельно внимательно. Если подозреваете, что человек может быть провокатором, держитесь от него подальше. Также могут помочь удержать собственную энергию всевозможные талисманы и амулеты. Самым эффективным способом является посещение святых мест и искренняя вера.

Девятка

Она указывает на то, что человек может быть белым магом. У него достаточно потенциала, ему можно не бояться вампиров, однако и своими способностями он может пользоваться не сразу. В большинстве случаев человек приходит к этому со временем. Заметив задатки, начинает развивать свой талант, после чего может помогать людям. Главным и самым позитивным является то, что он может это делать не в ущерб самому себе, у него всегда есть варианты для пополнения жизненных сил.

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Определение по цвету глаз

Глаза часто называют зеркалом души, и это заслуженно. По ним действительно можно многое рассказать о человеке. Также можно многое о себе понять, в данном случае узнать, достаточно ли энергии для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Ниже приведена информация о внутренней энергетике обладателей глаз разных цветов.

Синие, голубые, серые

Вы нуждаетесь в постоянной отдаче энергии, которой наделены из космоса. Не исключено, что можете стать донором для кареглазого человека. Как минимум, постарайтесь долго не смотреть ему в глаза, а лучше, пусть в вашем окружении будет больше обладателей глаз смешанного цвета (зелено-карие, серо-карие). Вы самодостаточны, привыкли всего добиваться сами, чужая энергия вам не нужна, а свою постарайтесь беречь. У вас есть все шансы ее сохранить, поскольку вы не постоянный донор, а скорее относитесь к категории людей нейтрального типа.

Зеленые

Вам присуще равновесие энергий донора и вампира, то есть, вы можете пользоваться энергий других или отдавать ее по своему желанию. Если вы очень сильно расстроены или человек вам не нравится, можете превратиться в вампира. Если же человек вам импонирует, вы добровольно согласитесь сделать его жизнь максимально комфортной, даже будете готовы идти ради него на любые жертвы. Для вас очень важным является обретение гармонии в общении с окружающими, и вы отлично понимаете, каким должно быть ваше окружение. Вы способны стать магом, ваша интуиция обычно на высоте.

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Карие и черные

Вы можете многого достичь без особого труда. Вы являетесь целеустремленным, сильным и решительным человеком, который привык действовать прямо и настойчиво. В большинстве случаев обладатели карих и черных глаз являются вампирами. Однако это не приговор, поскольку в этом нет ничего плохого. К примеру, люди с серым, голубым и синим цветом глаз постоянно нуждаются в сбросе энергии, и вы можете этим воспользоваться. У вас получится гармоничный союз двух людей, которые отлично взаимодействуют и помогают друг другу.

Серо-зеленые

Ваши замыслы и планы достаточно смелы, и они обязательно были бы реализованы, если бы вам всегда хватало энергии. В большинстве случаев обладатели серо-зеленых глаз являются донорами. Они бесконфликтны, не агрессивны, спокойны и сострадательны. Этим часто пользуются вампиры, которые норовят поглотить всю вашу энергию. Мудрым решением для вас будет окружить себя людьми с зелено-карими глазами, они очень нуждаются в вашей любви. Обладатели синих, серых и голубых глаз также будут с вами в ладах, они получают энергию из космоса, нуждаются в постоянном ее сбросе и с удовольствием с вами ею поделятся.

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Серо-карие

Обладатели глаз данного цвета относятся к тем, в ком уживается донор и вампир. Это смешение энергий провоцирует наличие противоречивого характера. Обладатели серо-карих глаз обаятельны и привлекательны, у них много поклонников, но при том есть проблема с выбором (то есть, им очень сложно определяться в принципе). Идеальным партнером станет обладатель таких же серо-карих глаз.

Зелено-карие

У вас нет возможности ни стать чистым донором, ни стопроцентным вампиром. Вашим жизненным принципом является стремление брать от жизни по максимуму, однако вы не привыкли действовать решительно и бесцеремонно, как, например, это делают кареглазые и черноглазые люди. Вашим идеальным состоянием является гармония, к ней вы и стремитесь во всем. Вам также необходимо равновесие, а его не обрести без мудрости. Именно поэтому вы стараетесь быть дипломатичным, взвешенным и последовательным, что является похвальным. Идеальным для вас станет партнер с серо-карими глазами.

Вместо заключения

Как уже было сказано, склонность быть вампиром или донором не является приговором. В этом нет ничего страшного, все люди склонны уникально распоряжаться своей энергией. Донорам рекомендуется найти для себя источник энергии, чтобы при необходимости отдать часть ее без ущерба для себя. Нужно чаще бывать на природе, дышать свежим воздухом, заниматься любимым делом. Вампирам надо стараться также черпать энергию из безопасных источников. Чтобы не навредить близким людям и самому себе, надо искать возможности стать более публичным, чтобы подзаряжаться от большого количества людей. Так энергии можно будет взять больше, и никто из этого количества людей не пострадает.