 

Скандалы: Что обещают провидцы

26.06.2023, 14:40, Разное
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Технический прогресс, СВО, планета-колония и разрушение Луны

Конец света назначен на 2083 год, считает шаман из Уганды Ганзи Лубега. При этом, по его словам, пострадает и спутник Земли — Луна. А на Земле останется лишь три пригодных для жизни материка. Кроме того, человечество найдёт способ строить города под землёй. Предрёк африканский экстрасенс и переселение на Марс. Всё это произойдёт в результате космической катастрофы, которая изменит не только Землю, но и самих жителей планеты. Оставшиеся в живых вынесут урок и не будут повторять прежних ошибок.

Формирование нового мира

О событиях, которые масштабно повлияют на мир, предупреждал 50 лет назад и индийский провидец Шри Хайдакхан Бабаджи, который умер в 1984 году. Наше время он называл эпохой качественных перемен, великой революцией, которая затронет все страны мира и приведёт к апгрейду политического строя. Кстати, Бабаджи говорил, что Россия сильно отличается от всех стран. Согласно его предсказаниям, нашей стране суждено стать новым ковчегом для людей со всей планеты. На это повлияют и мировые природные катастрофы, и отказ государств помогать друг другу. Многие страны будут стёрты с лица земли, а Россия останется целой и невредимой, уверял индийский ясновидящий.

Технический прогресс и СВО

Астролог Константин Дараган сообщил, когда закончится спецоперация. Противостояние с Западом продлится до 2040 года, уверен он. Но военная спецоперация завершится примерно в 2025–2026 годах. А в следующем в 2024 году будут приняты важные решения, которые повлияют на перелом конфликта. Он предсказал, что Россия возглавит центр притяжения нового мира, а сопутствующая эпоха в течение 20 лет поможет стабилизировать закон и порядок на международной арене. По его мнению, центр силы уже перемещается с Запада, a конфликт между Китаем и США будет нарастать. Во многом все эти события повлияют на неуправляемый технический прогресс в ближайшем будущем.

Иная судьба для России

Якутский шаман Алексей Божидонов-Сердык пообещал России серьёзные изменения уже осенью 2023 года. Весь мир ждёт трансформация, однако тем, кто «одолеет переход, предстоит увидеть новый мир». У России, по его словам, будет больше поводов для радости, чем печали. Все эти трудности, включая военный конфликт на Украине, необходимо пережить, чтобы «перезагрузиться», разрушив старые цепи. Горячее время боевых действий придётся на лето этого года, до этого предупреждал шаман, и, как мы видим, так это и происходит. Наша страна при этом получит возможность колоссального развития, и через 10 лет её будет не узнать.

Мари Медведева

Оригинал материала: “Лайф”


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