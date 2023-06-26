Месси снова вырвался вперед в гонке за «Золотым мячом»

Аргентинский звездный футболист Лионель Месси стал ближе к завоеванию самой престижной индивидуальной награды в мире – «Золотого мяча».

О том, что Месси – главный фаворит на «Золотой мяч-2023», эксперты заговорили сразу после триумфального выступления Лионеля и его национальной сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Месси стал одним из лучших бомбардиров турнира и в целом проявил себя как истинный вожак чемпионской команды.

Однако уже в стартовые месяцы 2023-го года уверенность в успехе Лео в борьбе за награду слегка снизилась. Ведь сам аргентинец отнюдь не блистал в матчах за свой клуб – французский «Пари Сен-Жермен». Тогда как его главный конкурент в битве за «Золотой мяч», норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», напротив – не уставал бить различные рекорды и колотил мячи в сетки ворот соперников.

В котировках букмекеров на определенном этапе сезона шансы Месси на завоевание «Золотого мяча» опускались до отметки в 60% вероятности. В частности, следить за данными показателями можно с помощью линии известной беттинг-компании Winline , в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на мировой футбол и его главных действующих лиц.

Но недавно коэффициенты на победителя «Золотого мяча» снова изменились уже в пользу Лионеля. То ли на экспертов повлиял громкий переход Месси в американский клуб «Интер Майами», то ли аналитиков не убедило выступление конкурента Лео – Эрлинга Холанда, в финале Лиги чемпионов, где норвежец был бледной тенью самого себя. Но теперь котировки в мобильном приложении Winline, подробнее о котором можно узнать тут , свидетельствуют о более чем 77% вероятности триумфа Месси. Тогда как Холанду оставляют лишь 28% шансов на почетную награду. А остальным претендентам – и вовсе не более 3% вероятности.

Стоит напомнить, что за свою карьеру Месси уже завоевывал «Золотой мяч», причем делал это неоднократно. Лионель получал в руки статуэтку семь раз – в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах. И это рекордный показатель за всю историю футбола. Ближайший преследователь аргентинца по количеству завоеванных «Золотых мячей», португалец Криштиану Роналду, может похвастаться лишь пятью такими призами в коллекции.

Отметим, что официально новый «Золотой мяч» будет вручен на церемонии в ноябре этого года, а уже в начале осени организаторы премии объявят «шорт-лист» из 50-ти кандидатов на самый престижный индивидуальный приз в мировом футболе.