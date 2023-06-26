 

Москвичам выплатят по 50 тысяч рублей «психотерапевтических» для компенсации субботних неудобств

26.06.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совершеннолетние жители Москвы получат от властей по 50 тысяч рублей – это так называемая «психотерапевтическая» выплата, которая поможет им компенсировать моральные страдания, испытанные в субботу.

Война в УкраинеВ мэрии признали, что речь идёт о сугубо символической сумме, но в своё оправдание напомнили: выплата не была запланирована заранее.

– Что делать, если некомфортно было читать новости? Если косо посмотрел начальник? Если ударился мизинцем об мебель? У современных и осознанных людей есть лишь один ответ: срочно бежать к психотерапевту. Но не все закладывают в семейный бюджет деньги на еженедельную психотерапию, а после субботних событий она потребуется миллионам москвичей, – говорится в заявлении московских властей. – Вот почему мы решили выплатить всем совершеннолетним горожанам по 50 тысяч рублей – это единовременная «психотерапевтическая» выплата, которой хватит на 1-2 сеанса у профильного специалиста.

Власти анонсировали ряд других социальных проектов: так, проезд в городском транспорте будет бесплатным в ближайший месяц, а в социальных столовых для лиц, обладающих Картой московского бездомного, до 10 июля организововали внеочередное «новогоднее» меню с деликатесами – камчатским крабом, швейцарским сыром, мандаринами и шампанским из ЮАР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Между космическим излучением и землетрясениями имеется связь

26.06 / Apple раскрыла, какие продукты она выпустит в 2023 году

26.06 / Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом

26.06 / На территории Франции нашли древние рисунки пецерных людей

26.06 / Северная Корея обвиняет США в приближении ядерной войны

26.06 / Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года

26.06 / Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

26.06 / Женщина в пещере встретила двуногое существо с головой собаки

26.06 / По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Проблема с “диктатором”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика