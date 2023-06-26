Москвичам выплатят по 50 тысяч рублей «психотерапевтических» для компенсации субботних неудобств

Совершеннолетние жители Москвы получат от властей по 50 тысяч рублей – это так называемая «психотерапевтическая» выплата, которая поможет им компенсировать моральные страдания, испытанные в субботу.

В мэрии признали, что речь идёт о сугубо символической сумме, но в своё оправдание напомнили: выплата не была запланирована заранее.

– Что делать, если некомфортно было читать новости? Если косо посмотрел начальник? Если ударился мизинцем об мебель? У современных и осознанных людей есть лишь один ответ: срочно бежать к психотерапевту. Но не все закладывают в семейный бюджет деньги на еженедельную психотерапию, а после субботних событий она потребуется миллионам москвичей, – говорится в заявлении московских властей. – Вот почему мы решили выплатить всем совершеннолетним горожанам по 50 тысяч рублей – это единовременная «психотерапевтическая» выплата, которой хватит на 1-2 сеанса у профильного специалиста.

Власти анонсировали ряд других социальных проектов: так, проезд в городском транспорте будет бесплатным в ближайший месяц, а в социальных столовых для лиц, обладающих Картой московского бездомного, до 10 июля организововали внеочередное «новогоднее» меню с деликатесами – камчатским крабом, швейцарским сыром, мандаринами и шампанским из ЮАР.

—