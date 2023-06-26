Северная Корея обвиняет США в приближении ядерной войны

Пхеньян предупредил, что Вашингтон становится все более настойчивым и прибегает к тревожным враждебным актам. Он сравнил текущую военную напряженность на Корейском полуострове с ночью перед началом Корейской войны в 1950-1953 годах.

Доклад Института американских исследований МИД КНДР, опубликованный Yonhap, говорит о том, что Южная Корея и США подводят ситуацию на полуострове к порогу ядерной войны. США, согласно докладу, проявляют все большую настойчивость в посягательствах на суверенитет и безопасность Северной Кореи, что Пхеньян считает неприемлемым.

Институт предупреждает, что в случае войны на полуострове она может быстро перерасти в мировую войну и даже термоядерную войну, что повлечет самые катастрофические и необратимые последствия для мира и безопасности в регионе и во всем мире. В свете этого, Пхеньян заявляет, что будет продолжать укреплять свой оборонительный потенциал до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своей враждебной политики, которая, по его мнению, устарела и не соответствует современным реалиям.