Женщина в пещере встретила двуногое существо с головой собаки

Американскому исследователю загадочных существ Лону Стриклеру написала жительница штата Массачусетс и рассказала о случае, который произошел с ней несколько месяцев назад:

– Я люблю ходить по туристической тропе возле своего дома на южном побережье Массачусетса между Бостоном и Кейп-Кодом. Я не знаю, есть ли у этой тропы какое-то конкретное название.

Обычно там я чувствую там в безопасности, даже будучи одинокой женщиной. Я выросла в этом районе.

Но несколько месяцев назад в будний день, ближе к вечеру, я решила пройтись по тропе. Сначала полил обычный дождик, но потом он усилился и возникли гром и молнии. А я больше всего на свете боюсь молний.

Было слишком далеко, чтобы бежать обратно к парковке, где я оставила свою машину, так что я решила найти укрытие в ближайших скалах. Я увидела большую скалу, нависающую слева над тропой и за ней было углубление, небольшая пещера.

Я не собиралась непосредственно заходить в пещеру, но подумала, что смогу хотя бы постоять под ее навесом, чтобы укрыться от дождя.

Итак, я стою там и жду, когда дождь утихнет. И у меня возникло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. От этого волосы у меня на затылке встали дыбом. Я обернулась, но поначалу не увидела позади ничего, кроме темноты.

К слову, в нашем районе не водятся ни медведи, ни волки. И если в этой пещере и находилось какое-то животное, то наверное совсем небольшое. По крайней мере, так я себя убеждала.

Но когда я стала вглядываться в темноту, что-то в тени изменилось. Я поняла, что там что-то есть и оно, видимо, не высокое, хотя я мало что могла там рассмотреть.

Дождь все еще лил как из ведра, и небо сильно потемнело. Я стояла и наблюдала за ударами молний, и лишь немногие из них казались близкими.

Но между громкими раскатами грома я вдруг услышала это! Раздался неприятный звук, похожий на хлюпание, как будто кто-то ест и громко причмокивает губами. Я обернулась, чтобы заглянуть в глубину пещеры, но опять не смогла разглядеть, что это было.

А затем до меня дошел этот запах. Я думаю, что это из-за того, что ветер сменил направление. Пахло чем-то протухшим, как от дохлого енота на обочине дороги. Меня затошнило.

Я решила отойти подальше, чтобы укрыться под другим выступом. Было очевидно, что в этой пещере какое-то животное поедало другое мертвое животное, и я просто хотела установить некоторую дистанцию между мной и ним.

Я отошла на несколько шагов от пещеры и теперь мокла под дождем. Я не видела поблизости другого места, где можно было найти другое укрытие. Потом, внезапно, я услышала позади себя звук, похожий на грохот камней. Я обернулась и увидела тень существа, которая увеличивалась.

Я сразу поняла, что это существо не было таким маленьким, как я думала. До того оно просто сидело на корточках, а теперь встало во весь рост. Теперь оно было почти двухметрового роста и стояло на двух ногах, точнее лапах.

Его вид застал меня врасплох. Я на секунду застыла, когда поняла, что это похоже на что-то из ночного кошмара. У него было лицо, похожее на собачью морду, только оно в целом было похоже на человека, крупного мужчину, покрытого шерстью! Я также могла видеть собачьи уши на его голове.

Я закричала и споткнулась. Я чуть не упала с этого холма, и именно тогда он зарычал, как собака, готовая напасть. Я действительно думала, что он меня сейчас убьет!

У меня мурашки бегут по коже при одном воспоминании об этом. Я бросилась бежать прочь отсюда. Я чувствовала, что моя жизнь в опасности! Слава Богу, оно не преследовало меня!

Конечно, потом никто мне не поверил, когда я рассказывала им про этот случай. Но позже я начала искать в Интернете и поняла, что люди часто пишут о подобном существе. Они называли его Собакочеловеком (Догменом).