 

“На стенку лезу”: жена Прилучного страдает из-за приступов аллергии

23.06.2023, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жизни супруги Павла Прилучного похожа, по мнению многих, на настоящую сказку: знаменитый актер предложил ей руку и сердце уже на третьем свидании, вскоре они сыграли роскошную свадьбу, а на свет появился их маленький сын. Теперь же вся семья, включая даже детей ее мужа от предыдущего брака, сплотилась вокруг молодой мамы Зепюр Брутян и помогает ей ухаживать за младенцем, пока супруг, как сообщает РИА ФАН, дарит ей один букет за другим.

Видимо, вселенная решила, что эту идеалистическую картину нужно слегка подпортить и наградила брюнетку поллинозом – аллергией на пыльцу цветущих растений. Сопутствуют ей зуд в глазах и слезотечение, сильный насморк и заложенность пазух, а также першение в горле.

И, судя по всему, жена Павла Прилучного страдает из-за приступов аллергии так сильно, что даже обратилась, сообщает Пятый канал, за помощью к подписчикам. Вероятно, что испробованные ранее средства помогать перестали, поэтому нужно в кратчайшие сроки облегчить мучения: нужно ведь регулярно выходить с маленьким Микаэлем на прогулку.

“Как бороться? Я уже на стенку лезу”, – воззвала к аудитории Зепюр Брутян.

И, что-то подсказывает, что сердобольные подписчики подскажут ей множество средств от аллергии. Тем не менее, редакция Дни.ру призывает вас не заниматься самолечением и перед применением любого лекарства, даже таблеток от аллергии, которая поразила вас также как и супругу Павла Прилучного, консультироваться со специалистом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Мнение: Батискаф

23.06 / Крупнейшая игровая выставка Е3 отменена до 2026 года

23.06 / В новом гаджете Apple обнаружен секретный режим

23.06 / «Сразимся как гоминид с гоминидом» – Марк Цукерберг рассказал о настроении перед боем с Илоном Маском

23.06 / Нынче боров Гамильтон быстр, как гонщик-чемпион!

23.06 / Мнение: …И пусть они убивают как можно больше

23.06 / “Толюся” – певица Слава призналась в любви бывшему мужу

23.06 / Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки

23.06 / Боли в области сердца

23.06 / Треть россиян отдают предпочтение проведению лета в кругу семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика