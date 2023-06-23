Мнение: Батискаф

Коммерческий батискаф «Титан» отправился к месту, где на дне океана покоится знаменитый «Титаник». Но все, находившиеся на борту батискафа погибли. Их было пятеро, трое из них заплатили за погружение по 250 тысяч долларов.

Береговая охрана США подтвердила, что найденные ранее обломки являются частями корпуса «Титана». Предварительный вывод: «Титан» пострадал от «катастрофической имплозии», то есть его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды.

Почему сотни миллионы людей во всем мире следили за экспедицией «Титана»? Почему десятки миллионов россиян переживали за судьбу экипажа батискафа?

Потому что эта история не имеет к нам никакого отношения? Не мы отправляли «Титан» на погибель…

Или потому, что слово БАТИСКАФ у миллионов россиян ассоциируется с погружением Владимира Путина в пучины Байкала, Черного моря, Финского залива? Переживая за экипаж «Титана», россияне вспоминают Путина? И гордятся? Мол, наш-то орел? И нырнул в батискафе и вынырнул? Наши батискафы – лучшие в мире батискафы?

Иллюстрации отсюда и отсюда

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