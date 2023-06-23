Крупнейшая игровая выставка Е3 отменена до 2026 года

В 2024 или 2025 году крупнейшая игровая выставка E3, традиционно проводимая в Лос-Анджелесе, не состоится. Об этом сообщило издание The Verge.

На сайте городского совета по туризму Лос-Анджелеса появились соответствующие документы, на которые ссылаются журналисты. В таблице финансового отчета за последние годы есть сноска, в которой говорится: “с учетом отмены Е3 в 2024-2025 годах”.

ESA забронировала даты проведения E3 в Лос-Анджелесе несколько лет назад, ее начало было запланировано в следующем году на 11 июля, а E3 2025 – на 3 июня.

Вскоре после появления новостей об отмене Е3 ESA выпустила пресс-релиз. В заявлении отмечалось, что “окончательное решение” относительно выставки следующего года еще не принято”.

E3 не состоялась и в 2023 году. Причиной стало то, что крупные компании, занимающиеся видеоиграми, больше не проявили к ней интереса. Многие из них теперь проводят собственные мероприятия с презентациями будущих проектов.