В новом гаджете Apple обнаружен секретный режим

Первый SDK компании Apple для шлема смешанной реальности Vision Pro раскрыл секрет режима, который не был заявлен разработчиками во время его официального запуска. Об этом пишет 9to5Mac.

Это “гостевой режим”, который позволяет нескольким людям пользоваться шлемом, не опасаясь за конфиденциальность каждого. Официальный анонс Apple включал технологию Optic ID, которая распознает пользователя по его радужной оболочке глаза. Вероятно, на этом основан гостевой режим.

Если владелец захочет передать свой Vision Pro другу или родственнику, он может активировать гостевой режим. Он также может создать уникальный пароль для доступа к выбранным им приложениям.

По мнению 9to5Mac, учитывая цену Vision Pros в 3 500 долларов, очевидно, что у пользователей, скорее всего, будет только одно устройство в семье. Гостевой режим позволит всем членам семьи пользоваться AR-гарнитурой, не беспокоясь за свои данные.

Apple Vision Pro появится в продаже в первом квартале 2024 года.