 

В новом гаджете Apple обнаружен секретный режим

23.06.2023, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый SDK компании Apple для шлема смешанной реальности Vision Pro раскрыл секрет режима, который не был заявлен разработчиками во время его официального запуска. Об этом пишет 9to5Mac.

Это “гостевой режим”, который позволяет нескольким людям пользоваться шлемом, не опасаясь за конфиденциальность каждого. Официальный анонс Apple включал технологию Optic ID, которая распознает пользователя по его радужной оболочке глаза. Вероятно, на этом основан гостевой режим.

Если владелец захочет передать свой Vision Pro другу или родственнику, он может активировать гостевой режим. Он также может создать уникальный пароль для доступа к выбранным им приложениям.

По мнению 9to5Mac, учитывая цену Vision Pros в 3 500 долларов, очевидно, что у пользователей, скорее всего, будет только одно устройство в семье. Гостевой режим позволит всем членам семьи пользоваться AR-гарнитурой, не беспокоясь за свои данные.

Apple Vision Pro появится в продаже в первом квартале 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Крупнейшая игровая выставка Е3 отменена до 2026 года

23.06 / «Сразимся как гоминид с гоминидом» – Марк Цукерберг рассказал о настроении перед боем с Илоном Маском

23.06 / Нынче боров Гамильтон быстр, как гонщик-чемпион!

23.06 / Мнение: …И пусть они убивают как можно больше

23.06 / “Толюся” – певица Слава призналась в любви бывшему мужу

23.06 / Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки

23.06 / Боли в области сердца

23.06 / Треть россиян отдают предпочтение проведению лета в кругу семьи

23.06 / Россиян обяжут отредактировать старые посты с упоминанием иноагентов

23.06 / “Прожить невозможно” – 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика