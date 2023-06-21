 

Недорогой смартфон Honor 90 Lite вышел на европейском рынке

21.06.2023, 18:35, Разное
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Китайский бренд Honor объявил о скором выходе нового смартфона Honor 90 Lite.

Приобрести новинку станет возможным с 6 июля, а ее стоимость составит около 300 евро. Покупателям предложат модель в черном, голубом и серебристом цвете корпуса. Модель имеет внушительный дисплей на 6,7 дюйма с высоким разрешением и частотой 90 Гц. Также аппарат функционирует на мощном процессоре MediaTek Dimensity 6020 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Размер постоянной памяти смартфона составит 256 гигабайт. Основная камера получила главный датчик 100 мегапикселей. С передней части смартфона встроен фронтальный модуль на 16 мегапикселей. Смартфон имеет быструю зарядку и аккумулятор на 4500 мАч.


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