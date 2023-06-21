Саша Скочиленко отвечает на вопросы «Новой» из питерского СИЗО на Арсенальной

«Я называю весь этот опыт заключения: пятьдесят оттенков проламывания личных границ»



Саша Скочиленко. Фото: соцсети

Питерская художница Александра Скочиленко уже больше года сидит в женском СИЗО на Арсенальной в Санкт-Петербурге. Ее задержали 11 апреля 2022 года по доносу 76-летней пенсионерки Галины Барановой. Бдительная гражданка обратилась в полицию после того, как заметила в супермаркете «Перекресток» странные ценники. 30 марта 2022 года Саша Скочиленко заменила пять настоящих ценников на маленькие бумажки с сообщениями о событиях на Украине.

Эта антивоенная «акция» привела к возбуждению против художницы уголовного дела по обвинению по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Судебный процесс начался в октябре прошлого года, и конца ему не видно.

Мы написали Саше в СИЗО, и она ответила на вопросы «Новой».

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