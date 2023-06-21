 

Мнение: Боевая химия?

21.06.2023, 18:22, Разное
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Командир «Ахмата», Герой России, генерал Апти Алаудинов, оказывается, заявил, что украинские военные идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад.

Дословно: «Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко» – заявил генерал. И добавил, что когда действие веществ проходит, солдаты сдаются в плен: «Более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами» (цитаты отсюда).

Выходит, что генерал Алаудинов не только кандидата политических наук, защитивший диссертацию по теме «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности», он еще и специалист, разбирающийся в боевой химии?

К слову, интересно, как завершилось расследование отравления Апти Алаудинова. Сообщение об отравлении просочилась еще в феврале. А вот о том, чем завершилось расследование, наказали ли организаторов и заказчиков преступления информации пока нет.

На снимке: генерал Апти Алаудинова, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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