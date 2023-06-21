 

Российский блогер шокирован качеством мебели, после ухода ИКЕА

21.06.2023, 18:20, Разное
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Илья Давыдов (он же “Maddyson”), популярный российский стример, поделился своим опытом заказа мебели после ухода ритейлера товаров для дома IKEA Russia. Этот фрагмент появился в Telegram-канале “Смешные вырезки от Мэддисона”.

“Я заказал четыре предмета мебели в магазине, который мне порекомендовал друг. Магазин был назван лучшим после ухода ИКЕА”, – пояснил блогер. Ему привезли все четыре предмета поцарапанными”.

Мэддисон сказал, что все четыре предмета были с дефектами. Где-то не хватало одной детали, где-то дверцы были покрашены не в тот цвет, а где-то был небольшой скол .Мастер, который устанавливал шкаф, сделал это в потертом виде. Краска была отколота от стены, и другие вещи. В общем, шок. “Я в полном шоке”, – заключил блогер

.Давыдов оценивал квартиры в мае во время прямой трансляции на Twitch. При этом присутствовали жители разных штатов США. Он заметил особенность в видеороликах о недвижимости: дома у всех американцев были практически одинаковыми.IKEA окончательно покинет Россию в середине июня 2022 года. IKEA прекратила все продажи и закрыла 10 своих фабрик. Компания продаст свою последнюю фабрику в РФ к марту 2023 года.


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