Российский блогер шокирован качеством мебели, после ухода ИКЕА

Илья Давыдов (он же “Maddyson”), популярный российский стример, поделился своим опытом заказа мебели после ухода ритейлера товаров для дома IKEA Russia. Этот фрагмент появился в Telegram-канале “Смешные вырезки от Мэддисона”.

“Я заказал четыре предмета мебели в магазине, который мне порекомендовал друг. Магазин был назван лучшим после ухода ИКЕА”, – пояснил блогер. Ему привезли все четыре предмета поцарапанными”.

Мэддисон сказал, что все четыре предмета были с дефектами. Где-то не хватало одной детали, где-то дверцы были покрашены не в тот цвет, а где-то был небольшой скол .Мастер, который устанавливал шкаф, сделал это в потертом виде. Краска была отколота от стены, и другие вещи. В общем, шок. “Я в полном шоке”, – заключил блогер

.Давыдов оценивал квартиры в мае во время прямой трансляции на Twitch. При этом присутствовали жители разных штатов США. Он заметил особенность в видеороликах о недвижимости: дома у всех американцев были практически одинаковыми.IKEA окончательно покинет Россию в середине июня 2022 года. IKEA прекратила все продажи и закрыла 10 своих фабрик. Компания продаст свою последнюю фабрику в РФ к марту 2023 года.