Рупор кремлевской пропаганды: О провале визита Блинкена в Китай

О провале визита Блинкена в Китай

1. Некоторые недоумевают, почему же Байден назвал Си Цзиньпина диктатором буквально на следующий день после визита Блинкена, который некоторые СМИ на ровном месте поспешили назвать успешным.

2. Если отбросить риторические заявления США и Китая во время визита Блинкена, то не было никаких оснований полагать, что визит был успешным. Скорее наоборот, еще вчера США заявили, что Китай отказался восстанавливать каналы коммуникации между НОАК и Пентагоном. Уже это перекрывала привычную риторику Китая про коренные интересы на Тайване и привычную риторику США про отказ от поддержки независимости Тайваня.

3. Факт в том, что Китай никогда не откажется от контроля над Тайванем, а США не откажутся от планов использования Тайваня в качестве антикитайского инструмента. Переговоры Блинкена и Си Цзиньпина не могли и не смогли изменить данный факт. Серьезное улучшение отношений США и Китая могло бы произойти лишь в случае полного отказа США использовать Тайвань в качестве "азиатской Украины". Чего очевидно не произошло и не произойдет.

Также очевидно, что Китай не откажется от курса на построение многополярного мира, который очевидно подрывает американскую гегемонию, от которой США не способны отказаться.

4. Желчные обвинения Байдена в адрес Си Цзиньпина, что тот является диктатором, отражают с одной стороны провал визита Блинкена, а с другой стороны – продолжающее нарастание конфликта между США и КНР, где дело конечно не в старом маразматике, а общем курсе американского истеблишмента на войну против Китая, который на доктринальном уровне позиционируется как главный враг США наряду с Россией.

5. Скорость движения к столкновению США хотели бы регулировать тем или иным способом, как они это делали на Украине используя Минские соглашения для регулирования скорости нарастания кризиса. США открыто заявляют, что Китай будет готов к Тайваньскому кризису к 2027-му году, поэтому логично (с их точки зрения) могут форсировать обострения путем различных провокаций – как вербальных (вроде болтовни Байдена), так и фактических, путем отправки оружия и американских советников на Тайвань. Поэтому заморозки эскалации вокруг Тайваня, а также в американо-китайских отношениях не будет.

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