Мнение: Плач по Леопардам, стагнация в Германии и контроль США над европейской энергетикой

1. В Германии почти закончились боеприпасы, а также возникла острая нехватка танков после их передачи Украине (ссылка). При этом в западных СМИ поднялся громкий плач по поводу уничтожения сотен танков и прочих бронемашин в ходе украинского «контрнаступа» (ссылка):



Владимир Путин сообщил, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли минимум 160 танков.

А за несколько часов до этого министр обороны Германии Писториус заявил, что бундесвер не сможет возместить Украине все танки, подбитые, уничтоженные или захваченные ВС России. Это заявление стало ответом на истеричные требования представителей киевского режима об “утроении поставок” танков Leopard. <…>

А начиналось все очень-очень хорошо.

Как только прозвучали анонсы о поставках “Леопардов” ВСУ, в западных СМИ началась форменная вакханалия, где немецкие танки представлялись манной небесной, которая сможет одним махом обратить вспять орды русских орков и обеспечить победу Украины. Натовские таблоиды пестрели заголовками типа “Почему русские солдаты боятся немецких танков Leopard 2?” или “Решение Германии отправить танки на Украину — ключевой момент в войне”.

Но “одни из лучших танков в мире” почему-то не смогли совладать с русским оружием и русским духом, и счет уничтоженных или выведенных из строя за последние дни “Леопардов” уже приближается к двум десяткам. Это означает, что из 60 танков Leopard 2, поставленных ВСУ Германией по состоянию на конец мая, российские солдаты всего за три дня уничтожили треть.

Известия о горящих “Леопардах” стали для западных медиа настоящим холодным душем. Куда-то испарились статьи про российских солдат, бегущих при виде немецких танков, шутки про комбайны, которые МО России выдает за подбитые “Леопарды”, и вместо этого начали появляться траурные и оправдывающиеся пассажи:

“Даже самые современные боевые танки в их арсенале — Leopard 2A6, поставляемые Германией, и британские Challenger 2 — не являются несокрушимыми”.

“Основные боевые танки помогают прорвать линию войск вторжения, но они не являются чудо-оружием. Конечно, Leopard 2 тоже уничтожаются”.

“Украина впервые отправила в бой немецкие основные боевые танки Leopard 2, и это закончилось катастрофой. Потеря боевой группы — это поражение Киева и триумф России”.

Помимо позорной ситуации, в которую попала Германия, солью на ране является еще и чисто экономический фактор. Каждый Leopard 2 обходится немецким налогоплательщикам минимум в 32 миллиона долларов. Для сравнения: противотанковая ракета “Корнет”, отлично “щелкающая коробочки” на Украине, стоит не более 80 тысяч долларов за штуку (“Святая Джавелина” — 600 тысяч долларов). В чью сторону баланс, понятно даже Кличко. <…>

В феврале Министерство экономики Германии одобрило экспорт на Украину дополнительно до 178 танков Leopard 1A5, но теперь — после катастрофы в цветах леопарда — можно вполне ожидать, что эти поставки будут или задержаны, или отменены.

Дело, как мы с вами уже обсуждали, не только в финансовых потерях, но и в крахе репутации западного «чудо-оружия». Наглядно было продемонстрировано, что танки ценой в десятки миллионов долларов или уничтожаются русскими, или захватываются русской армией в качестве трофеев.

2. Немецкие промышленники настроены пессимистично — они предрекают Германии экономическую стагнацию в этом году и значительное отставание по темпам роста от других стран (ссылка):



Президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что экономике ФРГ грозит стагнация. Об этом он рассказал в беседе с агентством Bloomberg.

Руссвурм заявил о риске стагнации для экономики Германии, что приведет к нулевому росту объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам 2023 года, по этому показателю страна будет значительно отставать от уровня мировой экономики. Хотя ранее предполагалось, что экономика Германии покажет незначительные темпы роста.

«Мы [руководство BDI] только что понизили наш прогноз роста для Германии до 0 процентов. Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7 процента — это показывает, что мы отстаем», — объяснил Руссвурм.

Благополучие Германии до сих пор основывалось на успехах промышленности и масштабном экспорте. Однако без дешёвого российского газа и нефти немецкая промышленная продукция заметно подорожала и существенно потеряла в конкурентоспособности. Также для немцы потеряли огромный российский рынок, у них возникли сложности с транзитом товаров, для немцев выросли цены на авиабилеты на азиатском направлении. В таких условиях стагнация экономики выглядит даже оптимистичным прогнозом.

3. Американцы пытаются взять под контроль энергетический рынок Европы. Это касается в том числе и солнечной энергетики (ссылка):

Единственный промышленный производитель солнечных батарей в Европе швейцарская компания Meyer Burger рассматривает отмену своих проектов в Германии и перенос производства в США из-за внушительных американских субсидий.

Как сообщает телеканал ZDF, что в письме Meyer Burger на имя министра финансов Германии Кристиана Линднера говорится о планах переноса дальнейшего производства солнечной энергии из немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в США.

“Когда дело доходит до открытия новых заводов и сбыта солнечных модулей, в США нам расстилают красную ковровую дорожку”, — говорится в письме.