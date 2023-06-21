 

Идеально гладкий пучок. Используем масло и расческу

21.06.2023, 18:00, Разное
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Если есть какая-то прическа, которая сейчас просто не сходит с красных дорожек, подиумов и постоянно встречается в наших новостных лентах, то это гладкий пучок. С ростом эстетики «чистой девушки» кажется, что такой пучок сейчас повсюду. Даже супермодели Белла Хадид и Джордан Данн не раз были замечены с пучком как на подиуме, так и за его пределами, в то время как крутые девушки Хейли Бибер и Симона Эшли также носили эту прическу на многих красных дорожках от Met Gala до “Оскара”. Это совершенно неудивительно, ведь пучок – одна из самых простых причесок, которые вы можете сделать. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию!

Неудивительно, что зачесанный назад пучок стал таким популярным — это универсальный образ. Он подходит для дневных образов и элегантно смотрится на ужине или вечернем мероприятии. Кроме того, он идеально подходит для создания прически, если у вас нет времени вымыть волосы или сделать сложную многочасовую укладку.

Подготовьте волосы

Для идеального образа начните с мытья волос. Высушите их, предварительно нанесите легкий продукт с эластичной фиксацией. Это поможет сделать волосы максимально послушными.

Выпрямите волосы

После высыхания разделите волосы на пробор посередине и выпрямите (после применения термозащиты!) небольшими прядками, чтобы избавиться от пушистости и сделать волосы более гладкими. Убедитесь, что утюжок находится близко к голове, особенно рядом с линией роста волос.

Нанесите масло для волос

Когда ваши волосы выпрямлены и остыли, нанесите свое любимое масло для волос, чтобы разгладить пряди и придать им сильный блеск. Обязательно расчешите волосы после этого, чтобы добиться равномерного распределения продукта.

Закрепите пучок

Далее пришло время закрепить пучок. Положение пучка крайне важно, поэтому не поднимайте его слишком высоко и не опускайте слишком низко. Оптимальный вариант – середина затылка. После закрепления конского хвоста скрутите волосы, обвивая резинку для волос и закалывая пряди.

Резинка для волос значительно облегчит создание такой прически. Затем следует использовать шпильки или невидимки, чтобы заколоть пучок и добиться гладкости. Резинка для волос позволит вам обеспечить лучшую фиксацию.

Зафиксируйте пучок

Закрепив прическу, убедитесь, что все шпильки спрятаны, а затем сгладьте все неровности вокруг линии роста волос. В этом вам помогут лак для волос или крем. Используйте воск, чтобы придать волосам ослепительный блеск и надежную фиксацию, не утяжеляя при этом волосы.


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