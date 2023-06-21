 

Apple разрешила самостоятельно ремонтировать смартфоны и ноутбуки

21.06.2023, 14:30, Разное
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Согласно официальному сообщению на сайте компании Apple из Купертино, американский технологический гигант предоставляет владельцам iPhone 14 и ноутбуков MacBook на чипе M2 возможность самостоятельного ремонта. Теперь пользователи имеют разрешение использовать официальные запчасти, инструменты и руководства от корпорации при восстановлении своих устройств.

Расширенный список включает в себя всю линейку iPhone 14, 13-дюймовый MacBook Air M2, а также 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro M2.

Кроме того, Apple также объявила о предоставлении бесплатного инструмента для настройки системы при ремонте iPhone, чтобы удовлетворить потребности самостоятельных ремонтников. Этот инструмент позволяет проверить работу дисплеев, аккумуляторов, систем Touch ID и Face ID.

Ранее пользователи должны были обращаться в службу поддержки Apple для завершения процесса ремонта. Теперь же после ремонта владельцы устройств смогут сами перевести их в режим диагностики и следовать инструкциям на экране.


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