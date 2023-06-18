 

Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06.2023, 8:08, Разное
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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, из-за пандемии коронавируса экономика РФ понесла ущерб в размере 306 долларов на душу населения, по сравнению с 4807 долларами в Германии и 5760 долларами в Австралии.

“Если использовать цифры, которые мы сегодня имеем, опубликованные разными странами, и посчитать потери на человека, то российская экономика потеряла из-за пандемии за одного 306 долларов. В Германии эта цифра составляет 4807 долларов, в Австралии – 5760 долларов. Эти цифры несопоставимы. Это только доказывает, что мы все делаем правильно”, – заявила Попова.

По ее словам, в РФ мероприятия были организованы иначе, чем в других странах. В некоторых странах блокировки были бессрочными, но в РФ эксперты назвали их неэффективными. Поэтому в стране не было системы локдаунов, кроме одного, когда вирус был еще неизвестен, сообщают РИА Новости.


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