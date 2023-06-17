Мнение: Дело не в перце?!

Интересная новая концепция Эпохи Великих Географических Открытий

В школе этому почему-то не учили! Прочитал у Миколы Каняна, яркого представителя “школы Галковского”:

“Читая истории европейских колониальных империй, написанные европейцами до 1945 г., очень сложно понять, зачем было начинать весь сыр-бор. Якобы, исключительно ради торговли пряностями. Не хватало европейцам перчика, аж кушать не могли.

В 1960х гг. американцы объяснили миру в популярной форме, что же это за пряность была такая, которая должна поступать непрерывно. «Пряность» это эвфемизм легко фасуемого, употребляемого ежедневно продукта с очень высокой ценой за один грамм. «Пряности» без экивоков это наркотики.

В приуроченной к демонтажу европейских колониальных империй «Дюне» Герберта открытым текстом написано, что навигаторы-мореплаватели, бороздящие бескрайние океанские просторы — наркоманы” (Микола Канян).

Ну, звучит не бессмысленно, на самом деле. И то правда – зачем европейцам был так уж нужен этот перец? Почему из-за него такой был ажиотаж в средневековой Европе? Возьму себя: сильно ли я стану горевать, если весь мой перец в доме вдруг исчезнет, да и в магазинах будет не достать? Хм… нет, я по инерции люблю что-то посолить-поперчить, но совершенно без фанатизма. Соль – да, нужна. Но если вдруг забуду поперчить – я даже и не замечу, если честно.