 

МВФ призвал США к долгосрочному решению вопроса по потолку госдолга

16.06.2023, 8:26, Разное
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Руководство Международного валютного фонда заявило, что хотя США удалось сохранить стабильность своей экономики в 2023 году, главным приоритетом остается снижение инфляции. МВФ призвал американских чиновников выработать решение, которое позволит надолго решить проблему потолка госдолга.

Руководство фонда считает, что ужесточение бюджетной политики частично снимет бремя Федерального резерва по снижению спроса и инфляции в ближайшей перспективе. Однако в долгосрочной перспективе МВФ рекомендует “более агрессивные действия” для сокращения государственного долга. Это включает повышение налогов, решение проблемы структурного дефицита в системе социального обеспечения и медицинского страхования.

В релизе, опубликованном на сайте МВФ, заявляется, что “по-прежнему необходимы усилия для решения более долгосрочных проблем, таких как сокращение государственного долга и устранение ограничений предложения на рынке”.

Джо Байден, президент США, отменил в июне потолок госдолга. Демократы, возглавляемые Белым домом, спорили по этому поводу с республиканцами всю весну. Инвесторы выводили средства из США, опасаясь дефолта или глобальной рецессии, а союзники США подписали торговые соглашения, в которых не использовались доллары. В соглашении, достигнутом с республиканцами, потолок долга будет снят до 2 января 2025 года, после чего он может быть увеличен. Также установлены лимиты бюджета США на 2024-2025 финансовый год.


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