«Зениту» снова пророчат титул чемпиона Премьер-лиги

Питерский «Зенит» имеет высокие шансы продолжить свою гегемонию в российском футбольном чемпионате.

Клуб из Санкт-Петербурга не знает равных в пяти крайних сезонах Российской Премьер-лиги. Начиная с кампании 2018/19, подопечные главного тренера Сергея Семака неизменно завоевывали золотые медали в элитном дивизионе страны, и, судя по всему, в новом чемпионате «Зенит» опять будет главным претендентом на наивысшую строчку турнирной таблицы.

Такого мнения, в частности, придерживаются эксперты известной беттинг-компании Олимп, в линии которой всегда можно отыскать котировки на соревнования по футболу, как в России, так и по всему миру. Если Olimpbet скачать на свой смартфон в виде удобного мобильного приложения, то в меню программы легко найдется «роспись» с коэффициентами на имя следующего чемпиона Премьер-лиги. И согласно котировкам, шансы «Зенита» намного выше, чем у всех его потенциальных конкурентов.

На данный момент пятерка основных претендентов на золотые медали РПЛ сезона 2023/24 выглядит так:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 78% вероятности чемпионства ЦСКА (Москва) – 10% шансов «Спартак» (Москва) – 10% шансов «Краснодар» – 4% шансов «Динамо» (Москва) – 3.5% шансов

Как видим, разница в шансах на завоевание чемпионского титула еще задолго до старта нового сезона уже крайне велика в пользу «Зенита». И экспертов БК Олимп Бет ( https://betonmobile.kz/obzor-olimp ) можно понять – у питерского клуба самый «дорогой» и именитый состав исполнителей, к тому же, команда довольно хорошо сыграна и не планирует серьезных кадровых потерь в межсезонье. Что позволит питерцам буквально с первых же туров новой кампании демонстрировать привычный слаженный футбол, чем конкуренты с высокой вероятностью похвастаться не смогут.

Напомним, что последним клубом, который становился чемпионом России до начала «эры доминирования» питерского «Зенита», был московский «Локомотив», завоевавший золото Премьер-лиги в кампании 2017/18. Любопытно, что «зенитовцы» тогда не попали даже в тройку лучших участников сезона, но, как видим, в клубе сделали серьезные выводы из того провального чемпионата и вот уже пять лет кряду не повторяют ошибок.

Для «Зенита» последний чемпионский титул стал не только пятым подряд, но и суммарно девятым в новейшей истории. Если же учитывать еще и чемпионство, завоеванное питерским клубом во времена чемпионата СССР в 1984-м году, то сейчас на счету «зенитовцев» оказался юбилейный десятый трофей.