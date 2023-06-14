«Зениту» снова пророчат титул чемпиона Премьер-лиги ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Зениту» снова пророчат титул чемпиона Премьер-лиги

14.06.2023, 11:47, Детали
Теги: ,

Питерский «Зенит» имеет высокие шансы продолжить свою гегемонию в российском футбольном чемпионате.

Клуб из Санкт-Петербурга не знает равных в пяти крайних сезонах Российской Премьер-лиги. Начиная с кампании 2018/19, подопечные главного тренера Сергея Семака неизменно завоевывали золотые медали в элитном дивизионе страны, и, судя по всему, в новом чемпионате «Зенит» опять будет главным претендентом на наивысшую строчку турнирной таблицы.

Такого мнения, в частности, придерживаются эксперты известной беттинг-компании Олимп, в линии которой всегда можно отыскать котировки на соревнования по футболу, как в России, так и по всему миру. Если Olimpbet скачать на свой смартфон в виде удобного мобильного приложения, то в меню программы легко найдется «роспись» с коэффициентами на имя следующего чемпиона Премьер-лиги. И согласно котировкам, шансы «Зенита» намного выше, чем у всех его потенциальных конкурентов.

На данный момент пятерка основных претендентов на золотые медали РПЛ сезона 2023/24 выглядит так:

  1. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 78% вероятности чемпионства
  2. ЦСКА (Москва) – 10% шансов
  3. «Спартак» (Москва) – 10% шансов
  4. «Краснодар» – 4% шансов
  5. «Динамо» (Москва) – 3.5% шансов

Как видим, разница в шансах на завоевание чемпионского титула еще задолго до старта нового сезона уже крайне велика в пользу «Зенита». И экспертов БК Олимп Бет (https://betonmobile.kz/obzor-olimp) можно понять – у питерского клуба самый «дорогой» и именитый состав исполнителей, к тому же, команда довольно хорошо сыграна и не планирует серьезных кадровых потерь в межсезонье. Что позволит питерцам буквально с первых же туров новой кампании демонстрировать привычный слаженный футбол, чем конкуренты с высокой вероятностью похвастаться не смогут.

Напомним, что последним клубом, который становился чемпионом России до начала «эры доминирования» питерского «Зенита», был московский «Локомотив», завоевавший золото Премьер-лиги в кампании 2017/18. Любопытно, что «зенитовцы» тогда не попали даже в тройку лучших участников сезона, но, как видим, в клубе сделали серьезные выводы из того провального чемпионата и вот уже пять лет кряду не повторяют ошибок.

Для «Зенита» последний чемпионский титул стал не только пятым подряд, но и суммарно девятым в новейшей истории. Если же учитывать еще и чемпионство, завоеванное питерским клубом во времена чемпионата СССР в 1984-м году, то сейчас на счету «зенитовцев» оказался юбилейный десятый трофей.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Эксперты уверены в фаворите финала футбольной Лиги чемпионов

31.05 / Под Рыбинском пройдет пятый фестиваль «Рыбинское небо»

31.05 / Ключевые критерии при выборе надежного букмекера для онлайн-ставок на спорт

02.05 / «Челси» хочет укрепить вратарскую позицию. Один из главных кандидатов – испанец Давид Райя

29.04 / Интересные факты о кейсах КС ГО

28.04 / Заминка – важнейшая часть тренировочного процесса

25.04 / Панарин и «Нью-Йорк Рейнджерс» созрели? Шансы «Синерубашечников» взять Кубок Стэнли

24.04 / У него есть все, кроме титулов. Кейс Харри Кейна

21.04 / Эрлинг Холанд в шаге от бомбардирского рекорда АПЛ!

24.03 / Великобритания в финале Олимпийских игр 1912 по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика