Российская экономика не может быть восстановлена быстро

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что российская экономика не может быть перестроена в ближайшем будущем, поскольку она так сильно интегрирована в мировую экономику. По его словам, в 2023 году российская экономика может вырасти на 2 процента.

“Я сказал, что сценарий (“Труба на Восток” – “Ъ”) возможен, и да, это по-прежнему так. Российская экономика была очень глубоко интегрирована в мировую, поэтому перестроить ее на краткосрочной основе не представляется возможным. Да и необходимости в этом нет”, – сказал Греф в интервью РБК.

Герман Греф отметил, что РФ способна производить большое количество продукции, которая не подходит для внутреннего рынка. Он сказал: “Отсюда очевидно, что мы являемся экспортно-ориентированной страной”. Однако, по его мнению, пока неясно, может ли РФ полностью использовать внутренний рынок.

Герман сказал, что Сбербанк также не ожидает стагнации в экономике. По нашим прогнозам, в этом году экономика будет расти. “Трудно оценить точную величину, но мы прогнозируем, что она составит около 2%. Это отличный результат”, – добавил он. По его словам, российская экономика полностью восстановится в течение двух лет.