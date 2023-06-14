 

Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках

14.06.2023, 9:37, Новости дня
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Новость о том, что Стас Пьеха попал в больницу, всполошила всех его поклонников, да и не только их. Средства массовой информации наперебой сообщали о том, что у молодого мужчины произошел инфаркт.

К счастью, слухи оказались преувеличены: мать певца выступила с опровержением. Сам же Пьеха тоже молчать не стал и рассказал о том, что оказался в больнице из-за ухудшившегося самочувствия. Не забыл он тогда поблагодарить всех неравнодушных и призвать посетителей его страницы внимательно следить за своим здоровьем и регулярно посещать специалистов.

Сегодня же попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках, под которой пожаловался на строгие условия нахождения в учреждении. По словам мужчины, пациентам нельзя выходить на прогулки и принимать посетителей. Под запретом даже возможность просто посидеть на подоконнике у окна.

“Нельзя! Не положено”, – удивляется Пьеха.

Напоследок певец поделился своей нынешней самой большой мечтой. Грезит Стас Пьеха о том, выйти из больничного корпуса и 5 минут посидеть на скамейке у его входа, подставил в лицо летнему солнцу и приятному бризу.


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