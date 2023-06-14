Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне

На днях в таблоидах появилась информация о том, что в семье звезды фильма “Леон” громкий скандал. А все из-за того, что ее муж Бенжамен Мильпье закрутил роман на стороне с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен, и эти отношения разоблачили. После случившегося поползли слухи о том, что Натали Портман намерена разводиться с неверным супругом.

Однако, кажется, мысли о разрыве актриса все же отложила в сторону. По словам источников, близких к паре, голливудская звезда пытается простить возлюбленного, считая, что его отношения с молодой девушкой – это короткая связь, которая для него не имеет серьезного значения.

Более того, Натали Портман поймали во время прогулки с мужем и наследниками. Правда, выглядела она в этот момент явно подавленной. На кадрах, снятых папарацци, актриса изображена с заплаканным лицом. На одном снимке она вытирала слезы рукой, а на другом лежала на плече у Бенжамена Мильпье.

Стоит отметить, что брак звезды с известным хореографом считали примером идеальных отношений. Ведь за более чем десять лет совместной жизни супруги не попадали в скандальную хронику. Так что, измена супруга Натали Портман с 25-летней защитницей природы стала для многих настоящим шоком.