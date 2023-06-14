Контрацептивы вызывают депрессию

Как и любой медицинский препарат, оральные контрацептивы могут вызвать побочные эффекты, в том числе и депрессию у некоторых женщин. Однако, необходимо отметить, что депрессия является многофакторным заболеванием, и у разных людей она может возникать по разным причинам. Поэтому, если женщина замечает изменения настроения при приеме оральных контрацептивов, она должна обратиться к своему врачу, который поможет выяснить причину и назначить правильное лечение.

Причина заключается в том, что гормоны, содержащиеся в контрацептивах, могут оказывать негативное воздействие на функционирование нервной системы, ведущее к изменениям настроения и поведения. Однако, хорошей новостью является то, что эти негативные эффекты редки и, как правило, устраняются после отмены контрацептивов.