 

Контрацептивы вызывают депрессию

14.06.2023, 9:35, Разное
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Как и любой медицинский препарат, оральные контрацептивы могут вызвать побочные эффекты, в том числе и депрессию у некоторых женщин. Однако, необходимо отметить, что депрессия является многофакторным заболеванием, и у разных людей она может возникать по разным причинам. Поэтому, если женщина замечает изменения настроения при приеме оральных контрацептивов, она должна обратиться к своему врачу, который поможет выяснить причину и назначить правильное лечение.

Причина заключается в том, что гормоны, содержащиеся в контрацептивах, могут оказывать негативное воздействие на функционирование нервной системы, ведущее к изменениям настроения и поведения. Однако, хорошей новостью является то, что эти негативные эффекты редки и, как правило, устраняются после отмены контрацептивов.


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