В Киево-Печерской лавре впервые в истории венчали однополую пару

В Киево-Печерской лавре 14 июня состоялось венчание гомосексуальной пары.

В торжественной обстановке митрополит УПЦ благословил брачный союз сержанта корпуса морской пехоты США и 22-летнего уроженца Житомира, проходящего службу на пищеблоке.

– Мы открыты всему новому, эти люди любят друг друга и хотят быть вместе. Украинская церковь хоть и не приветствует такие союзы, но готова идти в ногу со временем и объединять любящие сердца, – обратился он к собравшимся.

«Молодожёны» получили официальные поздравления от лидеров Германии, Великобритании и Франции, а глава Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и интерсекс-людей подарил им танк «Леопард-2», раскрашенный в цвета радуги.

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