Не все любят яркие ногти: тенденции элегантного сдержанного маникюра в светлых тонах на лето

Не все женщины любят яркий и броский маникюр. Многие предпочитают сдержанные и элегантные цвета. Такие оттенки особенно хороши летом, так как они подчеркивают красоту загорелой кожи. Также они отличаются универсальностью и сочетаются с разными нарядами. В статье мы приведем несколько тенденций маникюра в светлых тонах на лето.

Цвет слоновой кости

Слоновая кость – один из самых популярных оттенков лета 2023 года. Он создает более мягкий контраст с загорелой кожей, чем белый цвет, и естественным образом подчеркивает ее тон.

Золотистый песок

Если вам нравятся теплые и сдержанные оттенки, то попробуйте маникюр в золотисто-песочных тонах. Вы никогда не ошибетесь с этим цветом, так как он выглядит изысканно и элегантно.

Латте

Цвет кофе латте придаст вашему образу больше утонченности. Он выглядит сдержанно, но хорошо заметен на ногтях. Этот тон хорошо сочетается со смуглой кожей. Он подходит под любые наряды и украшения.

Небесно-голубой

Если вы хотите добавить в свой образ больше красок, но при этом сохранить общую сдержанность, то попробуйте небесно-голубой маникюр. Это мягкий, милый и веселый цвет. Он будет очень популярен этим летом.

Небесно-голубой маникюр создает привлекательный контраст со смуглой кожей. Он сочетается со светлой летней одеждой, а также с вещами из синего денима.

Пудрово-розовый

Пудрово-розовый цвет выглядит женственно и романтично. Он представляет собой комбинацию трех тонов: розового, белого и серого. Этот тон может быть как приглушенным, так и достаточно насыщенным.

Пудрово-розовый цвет выглядит нейтрально. Такой маникюр хорошо вписывается как в повседневный или деловой, так и в вечерний стиль.

Жемчужно-белый

Если вам нравятся тонкие и изысканные оттенки, то попробуйте жемчужно-белый маникюр. Этот нежный цвет подчеркнет естественную красоту ваших ногтей. Он придаст вашему образу свежесть и чистоту.

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Сиреневый

Если вы хотите создать более яркий образ, то выберите маникюр сиреневого цвета. Это жизнерадостный и нежный оттенок. Он привнесет в ваш стиль нотку гламура и подчеркнет загар.

Вы можете скомбинировать однотонный дизайн с французским маникюром с сиреневыми кончиками, как на фото выше. Это сделает ваш нейл-арт более разнообразным.

Телесный

Нюдовый маникюр телесного цвета никогда не выходит из моды. Он давно уже стал вечной классикой. Оттенки нюда хорошо подчеркивают смуглость кожи. Чтобы такой маникюр выглядел красиво, ваши ногти должны быть в безупречном состоянии.

В тон макияжа

Подберите оттенок лака для ногтей под цвет вашего тонального крема для лица. Розовато-бежевые оттенки красиво смотрятся на загорелой коже. Они отлично сочетаются с классическими золотыми украшениями.

Маникюр под цвет макияжа идеально подходит обладательницам коротких ногтей. Он визуально вытягивает пальцы и ногтевые пластины.

Персиковый

Маникюр в персиковых тонах выглядит нежно и мягко. Он подходит не только юным девушкам, но и женщинам любого возраста, так как визуально омолаживает. Дизайн ногтей персикового цвета отлично сочетается с легкой летней одеждой и делает образ воздушным и радостным.