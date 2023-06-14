Обнародованы основные технические характеристики субфлагмана OnePlus

OnePlus Ace 2 Pro, субфлагманский телефон, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Объявление было сделано в Weibos Digital Chat Station, социальной сети для инсайдеров.

Инсайдер утверждает, что новая модель будет иметь тонкий ободок экрана и закругленные края. Разрешение экрана составляет 1,5K, а производительность OnePlus Ace 2 Pro обеспечит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.Этот смартфон оснащен 50-Мп камерой Sony IMX890 с оптической стабилизацией. Он также оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт и 150 Вт.

Неизвестны цена и дата презентации OnePlus Ace 2 Pro. Ожидается, что смартфон будет конкурировать с Redmi K60 Ultra, а также Realme GT Neo5 Pro.”Газета.Ru”, российское издание, сообщила, что блогер TechDroid намочил смартфоны перед зарядкой.