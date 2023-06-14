 

“Не ем уже как два месяца” – бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде

14.06.2023, 7:04, Разное
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В далеком 2018 году Татьяна Липницкая стала женой гитариста Романа Безрукова. Однако радовались новоиспеченные супруги своему счастью недолго. Спустя несколько месяцев брак распался, и пара развелась. С тех пор певица живет для себя и наслаждается статусом холостячки.

Выяснилось, что сейчас Бьянка не взваливает на себя слишком много домашних дел. Например, звезда очень мало времени проводит у плиты. В беседе с Пятым каналом брюнетка рассказала, что умеет готовить, но почти этого не делает.

“Когда есть совсем нечего, могу яичницу сделать, яйца сварить. Если бы сейчас готовила, то это была бы жареная картошка, которую я не ем уже как два месяца, и жареные яйца”, – поделилась исполнительница.

Кроме того, знаменитость рассказала о своих предпочтениях в еде. Помимо яиц и картошки, бывшая жена Безрукова любит необычные блюда с насыщенным вкусом. По словам певицы, больше всего ей нравится азиатская еда и морепродукты, а также острая пища.

Впрочем, в последнее время Бьянке приходится сильно ограничивать себя и отказываться от любимых блюд. Ранее “Дни.ру” писали, что исполнительница решила похудеть на 20 килограммов. Для этого звезда начала соблюдать строгую диету и даже запланирована поездку в специальный лагерь для худеющих.


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