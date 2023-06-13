 

Оскароносный фильм “Москва слезам не верит” оказался собранием странных ляпов

13.06.2023, 15:40, Разное
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В начале картины из окон домов доносится песня “Джамайка” в исполнении Робертино Лоретти. При этом на экране возникает надпись: “1958 год. Москва” Песня же эта вышла только в 1960-м, а в СССР пластинка с ней и вовсе появилась еще через два года. Такой вот привет из будущего!

А когда Катя и Людмила идут в сталинскую высоту к Тихомировым, у героини Ирины Муравьевой обувь меняет цвет – в здание она входит в белых босоножках, а к лифту идет уже в черных.

Когда Гоша сталкивается с хулиганами, он толкает молодого человека, у которого на голове надета шляпа, и она падает на асфальт. Хулиган встает, а шляпа опять на голове. Причем хулиган не надевал ее…

От кадра к кадру местоположение меняют обручальное кольцо на руке героя Олега Табакова, сумка Кати Тихомировой в электричке, ее платок во время пикника с Гошей. У мужа Антонины (Борис Сморчков) вдруг появилась татуировка на левой руке. Но самое забавное, что красно-черно-белый ковер, который висит дома у любовника, к концу фильма превращается в плед, которым очередной ухажер в лице Гоши укрывает Катю на пикнике.

Таким образом, любимый всеми фильм на деле оказался собранием комичных киноляпов. Которые, впрочем, не уменьшают нашу любовь к этой ленте уже более четырех десятков лет.


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