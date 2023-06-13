Грядет эпоха сверхлюдей

Стивен Хсу, один из ведущих физиков-теоретиков современности, заявил о приближении эпохи сверхразумных людей. Он убежден, что в ближайшие годы научное сообщество будет сталкиваться с рядом новых вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта и биотехнологий. Эти технологии, по словам Хсу, уже сегодня открывают новые возможности для нашей цивилизации и могут привести к появлению у людей сверхразумных способностей.

Сверхразумность – это состояние человеческого сознания, когда оно обретает возможности, кажущиеся невероятными и недостижимыми для обычного человека. Это может быть как мгновенное решение сложных математических задач, так и мгновенное чтение чужих мыслей, умение перемещаться в пространстве и времени, общаться с более развитыми формами жизни и многое другое.

Хсу убежден, что в ближайшее время люди смогут разработать технологии, позволяющие улучшить работу мозга, усилить память и восприятие, а также получать и передавать информацию на уровне, недоступном на сегодняшний день. Эти новые способности могут стать реальностью уже в ближайшие 10-15 лет, и наша цивилизация должна быть готова к этому.