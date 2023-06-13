Идеальный баланс между женственной элегантностью и непринужденной неряшливостью: стильные идеи прически “Лондонские волосы”

Лондонская прическа — это непринужденный стиль, который процветает за счет чувственности неряшливого, но все же элегантно уложенного образа.

Хотя может показаться, что в укладку не вложено много усилий, ирония заключается в том, что это может быть обманчивым впечатлением. Существует очень тонкая грань между получением лондонской прически и неопрятным видом, поэтому вы должны знать, где провести эту грань, если хотите попробовать.

Главное — создать объемную основу

Отсылая к тренду растрепанных волос британских светских львиц 90-х годов, лондонская прическа обычно состоит из небрежного пучка или пучков с прядями волос, ниспадающими вокруг и обрамляющими лицо. Вы можете укладывать локоны низко на затылке или чуть выше.

Посол TRESemmé в Великобритании и знаменитый парикмахер Аарон Карло рассказал о том, как можно усовершенствовать этот стиль, не выглядя так, будто вы проснулись не с той стороны кровати. Согласно технике Карло, для правильного выполнения этого образа требуется большой объем.

Сначала Карло советует наносить на волосы мусс для объема и термозащиту, а затем сухой шампунь непосредственно на фолликулы. Это простой прием, который добавит объема вашим корням и, в конечном счете, обеспечит прочную основу для прически. Карло подчеркивает, как важно добавлять достаточное количество продукта для придания объема и устойчивости, особенно для очень тонких волос.

Техника укладки

Выложив пряди спереди, чтобы они ниспадали каскадом на лицо, завяжите волосы сзади в хвост и сформируйте петлю с верхней половиной. Затем оберните нижнюю половину вокруг петли и закрепите ее на конце, чтобы получился мини-хвост. Разделите мини-хвостик и протяните основную петлю. Наконец, оберните лишние волосы, пока не получите желаемый “уровень” беспорядка.

Прическа за 5 минут

Если вам нужна более быстрая техника для создания прически в лондонском стиле, возьмите на вооружение данный вариант укладки. Вы можете начать с завивки волос, чтобы они падали мягкими пляжными волнами. Используя пальцы, вытяните пару пучков спереди, чтобы обрамить лицо. Свяжите свои волосы в хвост на макушке, а затем переверните хвост, сложив хвост сам в себя. Затем сверните хвост в пучок и закрепите его зажимом.

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Зафиксируйте любые разлетающиеся волосы с помощью заколок-невидимок, добавляя небрежности образу. Основная идея состоит в том, чтобы убедиться, что ваши волосы выглядят так, как будто они были сделаны как можно более небрежно, но при этом сохраняя структуру. Пусть ваши локоны естественным образом спадут на лицо, прежде чем разделить волосы на секции. Когда вы закончите создавать свой образ, пальцами «прочешите локоны».

Лондонские волосы — прическа, которая на первый взгляд может показаться сложной. Но концепция достижима, если вы сможете найти баланс, который вам нравится. Для этого не бойтесь экспериментировать с укладками для получения желаемого результата. Когда обретете соответствующие навыки, то сможете тратить на укладку минимальное количество времени.

Для создания вечернего образа не забывайте добавлять красивые аксессуары для волос.