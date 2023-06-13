Скандалы: Сверхдоходы от кабалы

Почему прибыль российских банков превысила триллион рублей

Россияне и корпоративные заемщики совокупно должны банкам более 90 трлн рублей. Пока финансово-кредитные организации удивляют отчетами о прибыли, но парадные цифры банков скрывают множество глубинных рисков.

Первый квартал 2023 года российские банки закрыли с рекордной прибылью: 880 млрд рублей против чистых убытков (270 млрд рублей) за аналогичный период минувшего года.

Флагманы рынка — Сбербанк и ВТБ, опубликовали и положительную отчетность и за первые месяцы текущего года. Так, в мае Сбер показал 118,1 млрд чистой прибыли (с начала года прибыль выросла до 589 млрд рублей). Чистая прибыль главного банка страны за пять месяцев текущего года на 289 млрд рублей больше годовой прибыли за весь 2022 год и на 20% выше прибыли за пять месяцев 2021 года.

Группа ВТБ показала чистую прибыль за первые четыре месяца текущего года в размере 208,5 млрд рублей (только за апрель 61,8 млрд рублей).

Такую отчетность Сбербанка аналитики Ренессанс Инвестиции объяснили ростом процентных доходов (рост 41%) на фоне низкой базы 2022 года. Сильные финансовые результаты ВТБ связаны с разовыми факторами: валютной переоценкой и присоединением банка РНКБ.

Хорошие результаты в банковской системе директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков объясняет в том числе и уровнем потребительского кредитования.

«Россияне оказались на голодном пайке сначала после ковида, потом был валютный инфляционный шоки, но жизнь продолжается, надо покупать одежду, бытовую технику и люди вернулись в банки за кредитами. Поэтому мы видим рост доходности банков (в первую очередь розничных), их операций по сравнению с 2022 годом, когда был один сплошной чистый убыток. То есть это отражает, что какие-то связи устаканились, что-то и как-то работает. Понятно, что работает не так, как хотелось бы, что глобально российская экономика всё больше отстает от мировой, но как-то все работает», — отметил Василий Солодков.

Свой вклад вносит и корпоративное кредитование.

«С уходом западных компаний выпали целые отрасли, которые, в принципе, на каком-то примитивном уровне можно заместить. Пусть даже криво-косо. Для этого бизнесу нужны кредиты. И то, что можно заместить, оно замещается. Да, самолеты и автомобили мы производить не в состоянии, но то, что делается, идет по пути упрощения. А там, где технологически заместить невозможно, растут объемы более дорогого параллельного импорта. В итоге за всё платит потребитель», — резюмировал Василий Солодков.

Как россияне и бизнес тянут кредитную кабалу

Из отчетов Центробанка следует, что рост совокупной прибыли финансово-кредитных организаций на 1,15 трлн рублей (от убытков в 270 млрд к прибыли 880 млрд рублей) объясняется улучшением торговых операций и чистыми комиссионными доходами банков, в которые в том числе входят и проценты по кредитам.

По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года отмечается бум кредитования. Так, за январь–апрель объем только потребительского кредитования (на покупку товаров) составил 1,22 трлн рублей, что на 57,6% больше чем за аналогичный период прошлого года (январь–апрель 2022 года было выдано потребкредитов на сумму 0.77 трлн рублей).

Рост кредитования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте–апреле прошлого года. «Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной», — отметил Алексей Волков.

И если еще год назад объем розничного кредитования физлиц составлял 25,4 трлн рублей, то сейчас, судя по статистическим данным Центробанка, суммарная задолженность россиян перед банками превышает 30 трлн рублей (только за апрель она увеличилась на 527 млрд рублей). То есть сумма долгов россиян превышает размер расходов федерального бюджета на весь 2023 год.

Аналитики Института экономической политики им. Е.Гайдара добавляют, что непосредственно корпоративные заемщики по итогам первого квартала 2023 года заняли в банках 15,1 трлн рублей (-11,6% к аналогичному периоду 2022 года). Причем сокращение объемов практически полностью связано с валютными кредитами — падение на 78,0% (0,8 трлн рублей против 3,9 трлн рублей в 2022 году).

Совокупная кредитная задолженность бизнес-структур по состоянию на 1 мая достигла 63,1 трлн рублей. Уровень просроченной задолженности составляет 4,8%. Лидерами по объему задолженности являются предприятия обрабатывающих производств (на их долю приходится 28,2% от совокупной задолженности), предприятия страховой сферы и представители оптовой и розничной торговли.

Автор тг-канала Spydell_finance отмечает, что парадные отчеты банков скрывают множество глубинных рисков. В их числе деградация качества кредитного портфеля. И самая сложная ситуация сложилась именно в сегменте кредитования бизнеса.

«Высокая прибыль российских банков во многом есть следствие манипуляции с качеством кредитного портфеля через масштабную реструктуризацию, что позволяет ловко скрывать проблемные кредиты, тем самым занижая необходимый объем отчислений в резервы по кредитным списаниям (важнейший фактор формирования прибыли). Все отлично на бумаге, но забыли про овраги. Доля плохих кредитов снизилась с начала СВО с 8,7 до 7,3% для малых и средних предприятий (МСП) и с 5,1 до 4,7% для крупных компаний. Казалось, бы отличная новость и можно праздновать, как российский бизнес маневрирует в условиях кризиса, но нет. Это прямое следствие, как регуляторных послаблений со стороны ЦБ, так и действий самих банков», — отмечает Spydell_finance.

Так, уже в первом квартале начала расти просрочка по кредитам сырьевым и строительным компаниям. С ноября 2022 по марта 2023 доля реструктуризированных кредитов составила рекордные 25% (до трех раз выше, чем обычно за сопоставимый период).

«Более того, каждый пятый реструктуризированный кредит с марта 2022 был повторно реструктуризирован, т. е. речь может идти об объеме до 4 трлн рублей плохих кредитов с множественной реструктуризацией. За год 2% кредитов совсем безнадежные — свыше пяти раз шли на реструктуризацию. Точные цифры плохих кредитов Центробанк деликатно и скромно обходит, но учитывая рекордный объем реструктуризации, причем множественных, реальная ситуация далека от стабильной. Чудес не бывает при снижении маржинальности бизнеса (рост налогов, рост издержек из-за перестройки логистики и рынков сбыта, потеря европейского рынка)», — резюмировал Spydell_finance.

Фото: Скандалы.ру

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”