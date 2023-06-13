Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты

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13.06.2023, 11:45, Разное
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В России уже начали отключать горячую воду. Как правило, для профилактических работ на инженерных сетях специалистам требуется две недели. За это время гражданам приходится кипятить воду, чтобы принять ванну или помыть посуду.

Можно ли сократить ненавистное миллионами людей время до трех дней? Над этим вопросом недавно задумались в нижней палате российского парламента. Депутат Госдумы Борис Чернышов даже обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Представитель ЛДПР поинтересовался у министра, существуют ли в России ограничения, по которым нельзя сократить период отключения горячей воды до трех дней. Инициативу народного избранника прокомментировали эксперты.

Они подчеркнули, что данную идею реализовать не получится. Дело в том, что в разных регионах России инженерные сети отличаются по своему качеству, соответственно, для их обслуживания везде требуется разное время. Плановые работы не всегда возможно завершить за три дня. Сегодня сроки отключения горячей воды являются оптимальными, заключили эксперты.

К слову, решить данную проблему можно довольно легко – достаточно установить дома водонагреватель. Они делятся на два вида: проточные и накопительные. О плюсах и минусах техники ранее рассказывали “Дни.ру”.


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