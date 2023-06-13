Ученые в Китае нашли способ отказаться от нефти

Китай – один из крупнейших потребителей нефти и газа в мире. В настоящее время, эти ископаемые являются главными источниками энергии для страны и играют важную роль в его экономике. Однако, ученые считают, что в будущем государство не сможет полностью зависеть от нефти и газа из-за их ограниченного запасов и высокой стоимости добычи.

Поэтому, специалисты активно ищут альтернативные источники энергии. Недавно было объявлено, что ученые из Китайской академии наук разработали новый материал на основе графена, который сможет заменить нефть в будущем. Графен – состоит из углерода и имеет фантастические свойства. Он десять раз прочнее стали, проще и тоньше бумаги, и обладает различными электрическими свойствами, которые позволяют использовать его во многих областях.

С помощью графена ученые смогли создать очень тонкую пленку, которая может использоваться в литеражной отрасли в качестве уплотняющей смазки в двигателе или для производства высокомощных батарей. Кроме того, этот материал имеет большую площадь поверхности и может применяться в качестве сорбента для очистки морских нефтяных пятен.