Женственность, которую подавили: как она выдает себя в повседневной жизни

Утрата женственности подавляется самой природой, ее отсутствие является неестественной для любой представительницы прекрасного пола. Однако иногда это происходит и в основном не по вине самой девушки. О причинах подавленности о том, как это проявляется в жизни, пойдет речь в статье.

Причины

Стоит в первую очередь разобраться в том, почему это произошло и что стало причиной подавленности. Родилась девочка, а родители ждали мальчика, вот ребенок и вынужден вести себя так, чтобы завоевать внимание папы и мамы. Затем началась учеба в школе, где приходилось доказывать, что вы по праву занимаете свое место под солнцем. Девочки и мальчики на одном уровне, нет никаких поблажек, а если их нет и в семье, ситуация начинает постепенно осложняться. Затем идут соревнования за право быть любимой.

Нужно также демонстрировать свою уникальность, быть не просто самодостаточной, а суперсамодостаточной, чтобы завоевать сердце любимого и стать одной из тех, кого выбрали. На работе, дома, среди родственников и друзей — везде надо быть сильной, а женственность уходит на второй план. Такова концепция сегодняшней современной жизни, которая часто бывает прямо таки беспощадной к женщинам. Именно поэтому подавленность все чаще себя выдает, и вот аргументы, которые подтвердят теорию.

Отсутствие любви к себе

Женщина пережила развод родителей или расставание с близким человеком. Это стало поводом для размышлений о том, что с ней что-то не так. Одна считает себя слишком толстой, другая не достаточно умной, третья не предприимчивой и наивной, раз с ней так могли поступить. Бросил мужчина, не важно, отец или любимый, все равно это негативно отражается на самооценке. Женщина опускает руки, перестает за собой следить или наоборот, истязает себя до изнеможения. И все равно она не видит в зеркале того отражения, которое бы ее порадовало. Нелюбовь к себе и своему телу всегда заканчивается печально, как для физического, так и для психического состояния девушки.

Отказ от признания женской психики

Некоторые женщины не хотят понимать и осознавать то, что есть мужская и женская психика. Им кажется, что нет ничего такого в психике парней, чего бы не могла знать девушка. Они считают, что легко справятся с мужскими задачами, становятся на один уровень, стремясь доказать свое равноправие. Отказ принимать то, что женщины и мужчины — то люди из разных планет, и их представление о жизни и ценностях кардинально отличается и является признаком отвержения женственности.

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Негативное отношение к мужчинам

Возможно, этому научила мама: «Все мужчины негодяи», возможно, девушка привыкла следовать стереотипам или сделала собственные выводы. В любом случае негативные утверждения и убеждения по отношению к мужчинам приводят к утрате женственности. Некоторым кажется, что феминистки борются с представителями сильного пола, стремясь доказать им свою силу, а на самом деле они сражаются со своей нежностью и женственностью. Неумение принимать то, что мужчины в чем-то могут быть сильнее, и есть доказательством этой борьбы.

Неумение просить о помощи

Далеко не все дамы понимают, что просить о помощи — это нормально для представительниц прекрасного пола. Этим они не только помогают сами себе, они делают большую услугу мужчинам. У парней появляется возможность продемонстрировать себя в роли защитника и героя, для них это очень важно. Однако девушки не готовы сдаваться, они будут падать с ног, но докажут, что прекрасно обойдутся без помощи. Они не подозревают о том, с каждой такой победой убивают свою женственность, восстановить которую будет крайне проблематично.

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Желание создать для окружающих комфортные условия

Некоторые женщины сетуют на то, что вокруг стало много слабых мужчин. Выбирая в партнеры такого представителя «сильного» пола, девушка сознательно обрекает себя на то, чтобы стать в семье лидером. Они жалуется на отсутствие помощи и понимания со стороны партнера и в то же время полностью взваливает на себя все его обязанности. Задача для нее состоит в том, чтобы обеспечить всю семью комфортными условиями для проживания. Это материальная сторона, решение бытовых вопросов, воспитание детей, забота о родственниках и пр. Женщина перестает быть женщиной, забывает о том, что надо уделять себе время им фактически превращается в мужчину. Тем самым она не только утрачивает женственность, но и лишает партнера возможности хоть на немного почувствовать себя мужественным.

Стремление руководить

Желание управлять мужчинами сегодня не является редкостью. Некоторые дамы стараются сделать карьеру или превратить супруга в помощника по хозяйству. Они то и дело надевают на себя маску лидера и рьяно отстаивают свои права быть нежными, трогательными, по-доброму заботливыми и уступчивыми. Стремление занять место под солнцем и быть «на уровне» настолько велико, что силы тратятся только на это.

А поскольку у женщин от природы сил меньше, чем у мужчин, приходится становиться все сильнее, выжимая из себя последние соки. От женственности не остается и следа, и не стоит удивляться, когда все окружающие воспринимают такую девушку, как «своего парня».