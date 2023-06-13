Шелковые брюки-карго и леггинсы-клеш: носим удобные штаны в офис в обход дресс-кода

Мягкие штаны в этом году в моде, и их вполне можно носить в офис на работу. Будь то мягкие леггинсы или же шелковистые широкие брюки, они очень удобные.

Это очень удобная одежда, которую можно вполне использовать для создания образа в деловом стиле. Вот несколько отличных вариантов нарядов, которые отлично подойдут для офиса.

Ультраширокие мягкие штаны

Это действительно идеальный выбор, когда хочется выглядеть максимально изысканно. Лучше всего выбирать элегантные трикотажные изделия, которые на ощупь мягкие, как шелк, но имеют привлекательный вид и не слишком сильно мнутся.

Расклешенные легинсы

Это отличное решение для создания красивого офисного стиля.

Стоит выбирать высококачественные трикотажные изделия, которые красиво драпируются, чтобы чувствовать себя максимально комфортно, но при этом выглядеть элегантно и роскошно.

Спортивные штаны с бахромой

Некоторые детали могут практически мгновенно преобразить повседневную одежду и сделать ее более элегантным и стильным. Отличным решением станет бахрома.

Пара спортивных штанов с бахромой будут выглядеть стильно, роскошно и элегантно.

Шелковые брюки-карго

Просторные и мягкие брюки карго, выполненные из шелка или атласа, помогают придать эклектичный и модный вид любому наряду. Можно дополнить образ блейзером или кардиганом.

Классические спортивные штаны

Наряд пастельных или же ярких цветов помогает сделать образ модным и действительно фантастическим.

Хорошо смотрится такой наряд в сочетании с блузой с рюшами и удобными лоферами.

Мягкие джоггеры

Мягкие атласные джоггеры в сочетании с красивым топом станут отличным решением для создания делового профессионального образа. Кроме того, это позволит чувствовать себя максимально комфортно.

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Мягкие брюки с рюшами

Такие штаны отлично вписываются в деловой стиль и делают образ очень красивым и стильным.

Лучше всего выбирать наряд насыщенных тонов, с красивыми узорами и принтами.

Леггинсы со стременами

Зауженные леггинсы визуально напоминают классические брюки. Отлично смотрится такая одежда со стременами.

Дополнить наряд можно при помощи пуловера и элегантных туфель на каблуках.

Однотонный наряд

Один из способов поднять мягкие штаны на новый уровень — сочетать их по цвету с блейзером или свитером. Это позволит легко создать деловой и привлекательный образ.

Мерцающие мягкие штаны

Металлизированные или мерцающие мягкие брюки в сочетании с таким же свитером или блузкой с блестками помогут создать винтажный стиль.

Однако, все же такой наряд просто идеально подходит для создания делового образа.

Укороченные мягкие брюки

Зауженные укороченные брюки, длиной до щиколотки, выполненные из мягкого шелка или атласа придают любому наряду элегантность.

Стоит добавить удлиненный блейзер или жакет, чтобы выглядеть еще более притягательно.

Мягкие брюки на шнуровке

Пара мягких штанов с высокой талией и на шнуровке выглядит эффектно и роскошно. Такой наряд можно сочетать с красивым топом, блузой, блейзером. В качестве обуви стоит выбрать лоферы или туфли на каблуках.

Все это отличные решения для создания красивого и эффектного образа.