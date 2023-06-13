IT-компании обяжут предоставлять органам власти реестры с текстами нейросетей

На рассмотрение в Госдуму направлен законопроект, согласно которому IT-компании обяжут передавать органам власти реестры с текстами нейросетей.

Речь идёт о платформах и сайтах, специализирующихся на генерации материалов при помощи искусственного интеллекта.

В документе отмечается, что закрытая база данных позволит МВД оперативнее проводить лингвистические экспертизы, если у следствия возникнут сомнения относительно подлинности публикаций или необходимость в поиске автора запроса. Инициативу поддержали в Минцифры РФ.

– По данным профильных комитетов, к услугам компаний-разработчиков и эксплуататоров нейросетей обращаются всё больше и больше лиц, вовлечённых в сомнительную деятельность, – заявил представитель министерства, – Теперь же силовые структуры получат доступ к специальному реестру, где будут хранится важные метаданные, начиная от даты создания текста и заканчивая IP-адресом, с которого был произведён запрос.

Вместе с тем парламентарии разрабатывают законопроект о мерах ответственности материального характера за отказ предоставлять единый реестр текстов нейросетей. Нарушителей может ждать административный штраф до миллиона рублей либо временный запрет на использование программ.

Ожидается, что закон вступит в силу уже в этом году. Недавно власти обязали россиян делиться текстовыми запросами, на основе которых нейросети создают графически изображения.

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