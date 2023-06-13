Мнение: О чем мечтает Медведев?
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В 1915 году журнал Puck опубликовал рисунок британского карикатуриста Уильяма Эли Хилла «Моя жена и моя теща».
Эта оптическая иллюзия стала очень популярной. Кто-то видел на рисунке старуху с крючковатым носом. Кто-то молодую женщину с маленьким вздернутым носиком, отвернувшуюся в сторону.
Вот еще одна оптическая иллюзия.
Кто-то видит на рисунке стаю дельфинов. А кто-то – страстных любовников.
Мне почему-то вспомнились эти рисунки, когда увидел поздравление зампреда Совебеза России Дмитрия Медведева с Днем России и надписью: «Майдан незалежності. Скоро – площадь России».
отсюда
По-моему это поздравление – такая же оптическая иллюзия, что и дельфины с любовниками или теща с женой в одном рисунке.
Кто- то увидел в поздравлении зампреда Совбеза его мечту, что Киев скоро станет российским городом, а «Майдан незалежності» переименуют в «Площадь России». А кто-то вполне мог разглядеть то ли предупреждение Медведева, то ли его мечту, что и в России может грянуть Майдан.
Вот я и теряюсь в догадках: что на самом деле хотел сказать Медведев своим поздравлением?
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Источник: Ирек Муртазин
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