 

Мнение: О чем мечтает Медведев?

13.06.2023, 11:16, Разное
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В 1915 году журнал Puck опубликовал рисунок британского карикатуриста Уильяма Эли Хилла «Моя жена и моя теща».

Эта оптическая иллюзия стала очень популярной. Кто-то видел на рисунке старуху с крючковатым носом. Кто-то молодую женщину с маленьким вздернутым носиком, отвернувшуюся в сторону.

Вот еще одна оптическая иллюзия.

Кто-то  видит на рисунке стаю дельфинов. А кто-то – страстных любовников.

Мне почему-то вспомнились эти рисунки, когда увидел поздравление зампреда Совебеза России Дмитрия Медведева с Днем России и надписью: «Майдан незалежності. Скоро – площадь России».


отсюда

По-моему это поздравление – такая же оптическая иллюзия, что и дельфины с любовниками или теща с женой в одном рисунке.

Кто- то увидел в поздравлении зампреда Совбеза его мечту, что Киев скоро станет российским городом, а «Майдан незалежності» переименуют в «Площадь России». А кто-то вполне мог разглядеть то ли предупреждение Медведева, то ли его мечту, что и в России может грянуть Майдан.

Вот я и теряюсь в догадках: что на самом деле хотел сказать Медведев своим поздравлением?

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Источник: Ирек Муртазин


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