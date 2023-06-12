В Британии допускают рост цен на продукты из-за разрушения Каховской ГЭС

Авария на Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продукты питания в Великобритании. Такое мнение высказал Джеймс Уолтон, экономист и обозреватель газеты Telegraph.

Эксперты считают, что мировые компании будут искать альтернативных поставщиков товаров из-за наводнения и разрушения Каховской ГЭС. Это может привести к росту цен. По мнению обозревателя, Великобритания пострадает от продовольственной инфляции в результате разрушений, вызванных на гидроэлектростанции.