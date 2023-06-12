Основные преимущества употребления фисташек в пищу, как объяснил врач

Врач-диетолог Игорь Строков заявил о том, что фисташки полезны для организма. Тем не менее специалист советует ограничить потребление до пятидесяти штук. Также следует избегать соленых продуктов.

Лучшим источником белка являются фисташки, которые богаты незаменимой аминокислотой. Орехи помогают контролировать уровень сахара в крови, который повышается при употреблении продуктов с высоким содержанием сахара, натрия и углеводов. Гипертоники также могут извлечь пользу из фисташек, так как они помогают снизить кровяное давление.