Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

Хозяину важно найти общий язык с четвероногим другом, а

гороскоп в этом деле — верный помощник. Все живые существа рождаются под

влиянием звезд и планет, это делает нас непохожими друг на друга.

На основании книги Дианы Нильсен “Дни.ру” составили

астрологический портрет домашних животных по знаку зодиака. Он раскрывает

неповторимую индивидуальность питомцев с собственными чувствами, мыслями и

особенностями.

Овен

Связанные с созвездием Овна кошки и собаки предпочитают одиночество обществу

других зверей. У питомца обычно много энергии, он

старается донести до хозяина свои желания и настаивает на их реализации. По

гороскопу Овны склонны получать ранки и ушибы на голове. Эти домашние животные

всегда настороже, импульсивны, любят драться и носиться без остановки, часто

кусаются.

Телец

Любит поесть, поспать и

тактильный контакт с хозяином. Питомец верный, терпеливый и быстро осваивает

дрессировку. Нередко получает удовольствие от музыки. Рожденный под знаком

Тельца кот или пес предпочитает спокойные и мелодичные композиции. Домашнее

животное может скрывать эмоциональное состояние от хозяина, но не прочь с ним

пообщаться.

Близнецы

Болтливый, активный и

любопытный зверек. Может казаться непослушным и вредным питомцем с хорошим

чувством юмора. Четвероногий друг обычно меньших размеров, чем сородичи, и

обладает яркими выразительными глазами. Не любит долго сидеть в одном

положении, шустрый. Астрология влияет на непостоянство Близнецов. Такие

домашние животные могут легко менять фаворитов среди домочадцев и отказываться

от одних интересов в пользу других.

Рак

Скорее домосед, чем гуляка. Ленивый, тихий, добрый, привязан

к хозяину и требует от него любви. У Рака переменчивое настроение, к

незнакомцам дружелюбие проявляет редко, но с детьми в ладу. Питомец быстро

толстеет, обожает вкусную еду и равнодушен к жестким подстилкам.

Лев

Командир и энергичный защитник, будь то кошка или собака.

Всегда важничает, на позитиве и ждет похвалы. Обладает артистизмом, крепким

здоровьем и громким голосом. Лев харизматичный и ревнивый. Гороскоп благоволит заводить такое животное: если оно полюбило хозяина, то от всей души.

Дева

Под этим знаком рождаются чистоплотные и хитрые

домашние любимцы. Они рады угодить хозяину, позволяют себя вычесывать и стричь

когти. Дева — животное своенравное, независимое, не любит делиться едой и

игрушками с другими. Умеет расставаться с людьми и вещами. Питомец ориентирован

на свои личные дела, при этом иногда грустит, нервничает и быстро раздражается.

Если верить астрологическому портрету, уязвимый орган Девы — кишечник.

Весы

Утонченный, хорошо слажен,

выглядит презентабельно. Без проблем находит общий язык с людьми и сородичами.

Умеет убеждать хозяина, быстро привязывается, но отличается непостоянством.

Предпочитает общество человека, когда пребывает на небольшом расстоянии.

Животное-Весы может пошуметь, но звуки эти чаще ласкают слух. Питомец холодно

относится к дракам и физической активности, стремится к максимальному комфорту

для себя во всех сферах жизни.

Скорпион

Гороскоп наделяет домашних животных такого рода упрямостью,

спокойствием и скрытным поведением. Легко поддается обучению, но выполняет

команды и просьбы из личных побуждений. Четвероногий друг склонен к коварству,

манипуляциям и половой активности. С точки зрения звериной астрологии Скорпион

— целеустремленная личность с проницательными глазами. В компании других

питомцев нередко чувствует дискомфорт.

Стрелец

Бесстрашный шалун с хорошим настроением, полный

благородства. Хозяину трудно уследить за подопечным, ведь жизнь Стрельца

связана с движением. Любовь к человеку транслирует вспышками, при этом товарищ

послушный и легкий на подъем. Домашнее животное не лезет в драку, хотя

разозлить его довольно просто.

Козерог

Спокойный питомец без всякого озорства и яркого проявления

эмоций. Здоровье крепкое, но могут быть проблемы с зубами и кожные заболевания.

В его интересы не входят игры. С другими животными Козерогу поладить непросто.

Согласно гороскопу, такой четвероногий друг склонен к худобе, двигается

осторожно и любит манипулировать окружающими. Это собственник, не готовый

делиться своим имуществом.

Водолей

Оживленный, добродушный и

открыт к общению, при этом не уверен в себе. Чувствительный, рассеянный,

характер быстро меняется. Домашнее животное из разряда Водолеев проявляет к

окружающим дружелюбие, но скорее для вида. Порой такие питомцы боятся темноты,

а места отдыха выбирают рядом с электроприборами и проводами. Гороскоп

подчеркивает особенную красоту представителей этого знака.

Рыбы

Домосед с развитой эмпатией и интуицией. Нежный и

любящий, тихий и толерантный к членам семьи. Собака или кошка из астрологической

категории Рыб много спит, причем подремать ложится рядом с хозяином. Это всегда

верный друг. Гороскоп свидетельствует о желании питомца прятаться под столами,

кроватями, в укромных уголках дома.