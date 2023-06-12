Гороскоп домашних животных по знаку зодиака
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Хозяину важно найти общий язык с четвероногим другом, а
гороскоп в этом деле — верный помощник. Все живые существа рождаются под
влиянием звезд и планет, это делает нас непохожими друг на друга.
На основании книги Дианы Нильсен “Дни.ру” составили
астрологический портрет домашних животных по знаку зодиака. Он раскрывает
неповторимую индивидуальность питомцев с собственными чувствами, мыслями и
особенностями.
Овен
Связанные с созвездием Овна кошки и собаки предпочитают одиночество обществу
других зверей. У питомца обычно много энергии, он
старается донести до хозяина свои желания и настаивает на их реализации. По
гороскопу Овны склонны получать ранки и ушибы на голове. Эти домашние животные
всегда настороже, импульсивны, любят драться и носиться без остановки, часто
кусаются.
Телец
Любит поесть, поспать и
тактильный контакт с хозяином. Питомец верный, терпеливый и быстро осваивает
дрессировку. Нередко получает удовольствие от музыки. Рожденный под знаком
Тельца кот или пес предпочитает спокойные и мелодичные композиции. Домашнее
животное может скрывать эмоциональное состояние от хозяина, но не прочь с ним
пообщаться.
Близнецы
Болтливый, активный и
любопытный зверек. Может казаться непослушным и вредным питомцем с хорошим
чувством юмора. Четвероногий друг обычно меньших размеров, чем сородичи, и
обладает яркими выразительными глазами. Не любит долго сидеть в одном
положении, шустрый. Астрология влияет на непостоянство Близнецов. Такие
домашние животные могут легко менять фаворитов среди домочадцев и отказываться
от одних интересов в пользу других.
Рак
Скорее домосед, чем гуляка. Ленивый, тихий, добрый, привязан
к хозяину и требует от него любви. У Рака переменчивое настроение, к
незнакомцам дружелюбие проявляет редко, но с детьми в ладу. Питомец быстро
толстеет, обожает вкусную еду и равнодушен к жестким подстилкам.
Лев
Командир и энергичный защитник, будь то кошка или собака.
Всегда важничает, на позитиве и ждет похвалы. Обладает артистизмом, крепким
здоровьем и громким голосом. Лев харизматичный и ревнивый. Гороскоп благоволит заводить такое животное: если оно полюбило хозяина, то от всей души.
Дева
Под этим знаком рождаются чистоплотные и хитрые
домашние любимцы. Они рады угодить хозяину, позволяют себя вычесывать и стричь
когти. Дева — животное своенравное, независимое, не любит делиться едой и
игрушками с другими. Умеет расставаться с людьми и вещами. Питомец ориентирован
на свои личные дела, при этом иногда грустит, нервничает и быстро раздражается.
Если верить астрологическому портрету, уязвимый орган Девы — кишечник.
Весы
Утонченный, хорошо слажен,
выглядит презентабельно. Без проблем находит общий язык с людьми и сородичами.
Умеет убеждать хозяина, быстро привязывается, но отличается непостоянством.
Предпочитает общество человека, когда пребывает на небольшом расстоянии.
Животное-Весы может пошуметь, но звуки эти чаще ласкают слух. Питомец холодно
относится к дракам и физической активности, стремится к максимальному комфорту
для себя во всех сферах жизни.
Скорпион
Гороскоп наделяет домашних животных такого рода упрямостью,
спокойствием и скрытным поведением. Легко поддается обучению, но выполняет
команды и просьбы из личных побуждений. Четвероногий друг склонен к коварству,
манипуляциям и половой активности. С точки зрения звериной астрологии Скорпион
— целеустремленная личность с проницательными глазами. В компании других
питомцев нередко чувствует дискомфорт.
Стрелец
Бесстрашный шалун с хорошим настроением, полный
благородства. Хозяину трудно уследить за подопечным, ведь жизнь Стрельца
связана с движением. Любовь к человеку транслирует вспышками, при этом товарищ
послушный и легкий на подъем. Домашнее животное не лезет в драку, хотя
разозлить его довольно просто.
Козерог
Спокойный питомец без всякого озорства и яркого проявления
эмоций. Здоровье крепкое, но могут быть проблемы с зубами и кожные заболевания.
В его интересы не входят игры. С другими животными Козерогу поладить непросто.
Согласно гороскопу, такой четвероногий друг склонен к худобе, двигается
осторожно и любит манипулировать окружающими. Это собственник, не готовый
делиться своим имуществом.
Водолей
Оживленный, добродушный и
открыт к общению, при этом не уверен в себе. Чувствительный, рассеянный,
характер быстро меняется. Домашнее животное из разряда Водолеев проявляет к
окружающим дружелюбие, но скорее для вида. Порой такие питомцы боятся темноты,
а места отдыха выбирают рядом с электроприборами и проводами. Гороскоп
подчеркивает особенную красоту представителей этого знака.
Рыбы
Домосед с развитой эмпатией и интуицией. Нежный и
любящий, тихий и толерантный к членам семьи. Собака или кошка из астрологической
категории Рыб много спит, причем подремать ложится рядом с хозяином. Это всегда
верный друг. Гороскоп свидетельствует о желании питомца прятаться под столами,
кроватями, в укромных уголках дома.
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