Теннисные браслеты снова в моде: что это такое и как стильно носить их сегодня, чтобы выглядеть современно

Что общего у тенниса и ювелирных изделий? Правильно, браслет. И популяризировал его спортсменка Крис Эверт. Будучи чемпионкой по теннису, она во время матчей носила на руке бриллиантовый браслет в одну нитку, который, к сожалению, однажды потеряла. Кстати, игра была остановлена. Украшение нашли. С тех пор браслет имеет спортивное название. Сегодня он снова в моде.

С чего все началось

Одно время теннисные браслеты утратили свою былую популярность просто потому, что были слишком просты по своей архитектуре. В конце двадцатого века в моду входили украшения броские, яркие, дерзкие, и тонкая линия теннисного браслета на запястье модницам портила всю эстетику, хотя традиционное украшение имеет, конечно, свой особый шарм. Он состоит из небольшого количества металла и крупных камней, и изюминка украшения в том, что камни-то могут быть не только бриллиантами. Это уж прям совсем классика-классика.

Современный теннисный браслет

Современный теннисный браслет – это полный редизайн по сравнению с его предшественником. Изначально браслет представлял собой просто очень тонкую ленту, но со временем она все утолщалась, увеличивалась в размерах, становилась все более массивной. Бесцветные бриллианты заменили цветные, в том числе и черные, металл стали подвергать чернению. Даже камни ювелиры, в поисках оригинальных форм, пытались укладывать необычным способом. Многие клиенты хотели видеть браслет на своем запястье более жестким, неподвижным. Это выглядит современно и стильно.

Особый шик имеют браслеты из цветных, редких камней: рубинов, изумрудов, сапфиров, жемчуга, даже жадеита. Приветствуется все, что способно придать вашему образу красоту и сдержанную роскошь. Уделите особое внимание огранке. Индивидуальности придает именно она. Лучшей огранкой для бесцветного бриллианта является грушевидная, каплевидная, маркиз, принцесса, овал.

То же самое касается и металлов. Классическое желтое золото и серебро давно не правят бал. В моде розовое золото, белое, иногда можно встретить тройственный союз благородных металлов. Классическая металлическая оправа уже давно перестала ассоциироваться с теннисным браслетом. Сейчас особым шиком считается поиск изделия с оригинальными вставками, изысканными, не подвластными времени.

Как носить

Несмотря на серьезную модернизацию, теннисные браслеты по-прежнему выглядят очень стильно, даже ажурно. Великолепная вещь, соответствующая эстетике тихой роскоши. Они выделяют вас, но кричат, а значит, подходят для создания любого образа: спортивные штаны или укороченный топ, платье-труба или костюмная тройка. Надевая теннисный браслет, вы не ошибетесь.

Если вы любите, чтобы ювелирные изделия без слов рассказывали о вашей тонкой, романтической натуре, смело надевайте на запястье сразу несколько штук. Браслет – повседневное украшение, если носить его в одну нитку, а пара-тройка сразу делает образ богаче без вульгарности. Это идеальное дополнение к разряду, которое, кстати сказать, отлично “дружит” с другими наручными изделиями. Смело дополняйте браслеты часами, четками, другими браслетами, например, с жемчугом.