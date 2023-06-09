Лето – лучшее время для смены имиджа: самые стильные прически с распущенными волосами

Лето – самое время для внешних трансформаций, смены имиджа, преображений. Начните с выбора прически, которая позволит вам выглядеть еще более эффектно. Рассматриваем актуальные варианты стрижек на текущий сезон. Кстати, такие прически лучше всего смотрятся на распущенных, а не на собранных волосах.

Идеи для вдохновения

Бокс-боб смотрится шикарно с эффектом мокрых волос.

Такая прическа подойдет тем, кто любит гламурный стиль.

А кому нравится озорство и дерзость в образе, тот может подкрутить кончики вовне.

Детская челка – это вариант для тех, кто любит презентовать креативные луки.

Итальянский боб позволит создать романтичный лук.

Многослойная стрижка подойдет тем, кто вдохновляется эстетикой девяностых.

Такая прическа особенно рекомендуется обладательницам тонких волос. Ведь с помощью многослойности можно добавить объема и пышности.

Стрижка шегги имеет воздушный и слегка потрепанный вид. Она станет прекрасным дополнением тем, кто считает себя творческой личностью.

Традиционно шегги носят с челкой. Необязательно шевелюра должна быть пышной. Вы также можете делать такую прическу на ровные и прямые волосы.

Шегги – идеальный вариант для молодежи, ведь она хорошо вписывается в образы в спортивноми уличном стиле.